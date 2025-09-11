Accueil » Reddit teste la lecture d’articles dans son app avec commentaires intégrés

Alors que Google et d’autres plateformes d’IA siphonnent le trafic des sites d’actualité, Reddit tente une approche différente : donner plus de contrôle aux éditeurs et ramener les lecteurs… directement dans son app.

Reddit : Un nouveau mode de lecture des articles

Reddit teste une fonctionnalité qui change la donne pour les utilisateurs : lorsqu’un lien vers un article est partagé, il peut désormais s’ouvrir directement dans l’app Reddit, avec les commentaires de la communauté affichés en bas.

Cela permet de lire l’article et les réactions des redditeurs sans changer de fenêtre. Reddit précise que ce système respecte les paywalls : les contenus abonnés resteront protégés, mais les éditeurs pourront choisir d’utiliser des gift links ou d’assouplir l’accès pour les lecteurs venant de Reddit.

De nouveaux outils pour les éditeurs

Côté éditeurs, Reddit propose désormais un tableau de bord avancé :

suivi des subreddits où leurs articles circulent

métriques de performance (clics, vote positif, engagement)

possibilité de synchroniser un flux RSS pour importer automatiquement leurs articles

un outil d’IA de recommandation pour suggérer les meilleurs subreddits où publier leurs contenus

Ces fonctionnalités s’inscrivent dans Reddit Pro, la plateforme business lancée l’an dernier.

Une alternative à CrowdTangle ?

Certains observateurs y voient un potentiel successeur à CrowdTangle (outil de suivi de viralité sur Facebook, désormais fermé par Meta). Reddit, avec ses milliers de communautés actives, offre un terrain riche pour comprendre comment les infos circulent et se discutent.

En intégrant la lecture d’articles et en donnant plus de visibilité aux éditeurs, Reddit espère devenir un canal de distribution clé pour les médias, au moment où le trafic issu de Google baisse.

Reste à voir si les éditeurs suivront… et si les utilisateurs apprécieront de lire leurs articles directement dans l’app sans passer par le navigateur.