Gemini : Google teste les questions suggérées pour rendre les conversations plus naturelles

Google expérimente une nouvelle fonction pour Gemini, son assistant dopé à l’IA, qui pourrait transformer la manière dont nous interagissons avec lui.

Selon Android Authority, Google teste actuellement un système de questions de suivi contextuelles qui apparaissent sous forme de carrousel à la fin des réponses de Gemini. L’idée est simple mais puissante : plutôt que de se contenter de répondre, l’IA propose des pistes pour continuer la discussion et approfondir le sujet.

Gemini : D’un rôle réactif à proactif

Jusqu’ici, la plupart des assistants se limitaient à réagir aux requêtes. Avec cette nouveauté, Google veut faire de Gemini un partenaire de conversation plus engageant, capable de combler le fameux « et maintenant ? » qui stoppe souvent l’échange. Par exemple, après une question sur la Révolution française, Gemini pourrait suggérer de creuser sur Robespierre, les causes économiques ou encore les conséquences politiques.

Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de Google de rendre son IA plus proactive et immersive, à l’heure où OpenAI et d’autres concurrents fixent la barre très haut en termes de profondeur conversationnelle.

Un atout pour l’écosystème Google

Cette fonctionnalité ne se limite pas à l’application mobile : elle pourrait s’intégrer à tout l’écosystème. D’après les récentes fuites, Gemini arrive aussi sur les appareils Google Home dès le 1er octobre. Imaginez : demander la météo pourrait entraîner une suggestion pour ajuster votre thermostat ou planifier une sortie via Maps.

Avec ses connexions à Gmail, Maps ou encore Agenda, Gemini pourrait suggérer des suivis encore plus utiles : après une recherche d’itinéraire, il pourrait proposer de vérifier le trafic en temps réel ou d’envoyer un mail pour prévenir d’un retard.

Défis et précautions

Reste que ce côté « anticipatif » soulève des questions de confidentialité : jusqu’où Google analysera-t-il nos échanges pour formuler ces suggestions ? L’entreprise rappelle que les utilisateurs pourront signaler toute suggestion inappropriée ou erronée afin d’affiner la fonctionnalité.

Par ailleurs, tout repose sur la pertinence des propositions : si elles tombent à côté, l’expérience pourrait vite frustrer au lieu d’enrichir.

Un pas vers l’IA de demain

Si elle est déployée largement, cette innovation pourrait redéfinir nos attentes vis-à-vis des assistants virtuels. Gemini passerait ainsi d’un simple outil réactif à un véritable moteur de curiosité et d’exploration, capable de stimuler l’apprentissage comme un tuteur virtuel.

Avec une arrivée prévue d’ici peu dans la version stable, ce sera l’occasion de voir si cette évolution tient ses promesses… et si elle incitera les concurrents à revoir aussi leur manière de gérer la continuité des dialogues.