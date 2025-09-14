Huawei FreeBuds 7i : des écouteurs abordables avec ANC 4.0 et audio spatial

Huawei a profité de son événement en Chine pour dévoiler les FreeBuds 7i, des écouteurs sans fil qui misent sur un équilibre entre design ergonomique, réduction de bruit avancée, spatial audio et autonomie prolongée. Ils arrivent aux côtés du Mate XTs et la nouvelle MatePad Mini.

Proposés à 599 yuans (environ 83 €), ils se positionnent sur le segment milieu de gamme, tout en reprenant certaines technologies des modèles premium.

Le boîtier adopte une forme sphérique douce au toucher, tandis que les écouteurs affichent un design profilé pensé pour le confort et la stabilité. Quatre tailles d’embouts (XS, S, M, L) assurent un maintien optimal et une meilleure isolation passive.

Avec seulement 5,4 g par oreillette, les FreeBuds 7i se portent facilement toute la journée.

Huawei FreeBuds 7i : Son riche et immersif

Chaque écouteur intègre un haut-parleur dynamique de 11 mm à quatre aimants, compatible avec les codecs LDAC, AAC et L2HC 2.0. L’audio spatial AudioVivid avec suivi de tête permet de profiter d’un rendu 360° immersif sur Huawei Music et les principales plateformes de streaming.

La technologie Smart Dynamic Noise Cancellation 4.0 repose sur trois microphones et un capteur de 8 mm². Résultat : une réduction moyenne de 28 dB, un temps de réponse de moins de 0,5 seconde et une consommation réduite de 50 %. Trois profils d’ANC s’adaptent automatiquement aux environnements : métro, dortoir ou loisirs.

Côté appels, Huawei ajoute un micro à conduction osseuse et un algorithme IA capable de supprimer jusqu’à 90 dB de bruit de fond, y compris face au vent.

Contrôles intuitifs et commandes vocales

Les FreeBuds 7i répondent aux gestes (hochement pour répondre, mouvement de tête pour rejeter) et aux commandes tactiles : appui long pour changer de mode ANC, balayage pour le volume, double ou triple tap pour la lecture et les appels. Ils supportent également l’assistant vocal Xiao Yi pour gérer musique, appels et rappels.

Avec ANC désactivé, les FreeBuds 7i offrent jusqu’à 8 heures de lecture continue, et jusqu’à 35 heures avec l’étui de charge. Avec ANC activé, on obtient 5 heures par charge et 20 heures au total. La charge rapide USB-C permet de récupérer 4 heures d’écoute en seulement 10 minutes.

Connectivité et résistance

La connectivité repose sur Bluetooth 5.4, avec appairage rapide sur EMUI et gestion multi-appareils sur HarmonyOS. Côté durabilité, les écouteurs bénéficient d’une certification IP54, les protégeant contre la poussière, la sueur et les éclaboussures.

Prix et disponibilité

Les FreeBuds 7i sont proposés en Sakura Pink, Deep Space Gray et Pearl White, dans une palette douce inspirée du style Morandi. Déjà disponibles en Chine via Huawei Mall et les revendeurs officiels, ils arriveront progressivement sur d’autres marchés.

Avec leur design raffiné, leur réduction de bruit 4.0, l’audio spatial et une autonomie longue durée, les Huawei FreeBuds 7i s’imposent comme un choix pertinent pour qui cherche des écouteurs polyvalents et endurants à moins de 100 €. Ils complètent la nouvelle vague de produits Huawei aux côtés du Mate XTs et du MatePad Mini.