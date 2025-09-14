DJI lancerait une caméra hybride plein format L-Mount le 15 septembre

Surtout connu pour ses drones et ses caméras d’action, DJI, pourrait bien surprendre le marché photo. Selon DJI-Rumors, DJI préparerait l’annonce d’un tout nouveau système hybride plein format dès le 15 septembre, venant enrichir un mois déjà chargé en annonces (Apple, Canon, Sigma).

La future caméra utiliserait la monture L, partagée par Leica, Panasonic et Sigma. Ce choix stratégique permettrait à DJI de rejoindre un écosystème déjà mature en termes d’objectifs, plutôt que de repartir de zéro avec une nouvelle monture propriétaire.

DJI : Une expertise solide en imagerie

DJI n’est pas un novice : ses drones, caméras Osmo et solutions 360° reposent depuis toujours sur une technologie d’image avancée.

Surtout, DJI est propriétaire de Hasselblad, le constructeur suédois de référence en moyen format. Leur collaboration a déjà donné naissance au Hasselblad X2D II 100C et son autofocus assisté par LiDAR, une technologie à laquelle DJI aurait largement contribué.

Un design inspiré du cinéma

Selon les fuites, le boîtier adopterait un look boxy proche du Sony FX3, avec toutefois un viseur électronique intégré dans un coin, un choix qui pourrait séduire à la fois les vidéastes et les photographes.

Un teaser publié par DJI-Rumors montre furtivement la silhouette de l’appareil, avec une date fixée au 15 septembre à 8 h (EST). Petit détail intrigant : DJI mentionne habituellement l’heure en EDT dans ses communications officielles. Un indice que tout cela reste encore à confirmer.

Si la rumeur se vérifie, DJI pourrait frapper fort en entrant sur le marché des hybrides plein format, fort de son expérience en image et du savoir-faire Hasselblad. Face à Sony, Canon et Nikon, la concurrence promet d’être rude, mais DJI a peut-être les arguments pour bousculer l’ordre établi. Réponse le 15 septembre.