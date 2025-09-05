Accueil » DJI Mini 5 Pro : Les fuites se multiplient, démontrant une batterie XXL et une photo améliorée !

Le très attendu DJI Mini 5 Pro continue de se dévoiler avant son lancement supposé mi-septembre. Cette semaine, de nouvelles images partagées par le leaker Igor Bogdanov montrent non seulement le drone lui-même, mais aussi plusieurs accessoires inédits.

Un hub de charge et des filtres ND dès le lancement

Les clichés révèlent un hub de charge triple batterie ainsi qu’un set de filtres ND, accessoires déjà proposés sur les générations précédentes, mais dont la disponibilité dès la sortie rassurera les amateurs de vidéo aérienne. Les filtres ND sont en effet essentiels pour tourner en plein jour et obtenir un rendu cinématographique fluide.

Autre confirmation implicite : le double choix de batteries. DJI devrait proposer une version standard (36 minutes d’autonomie) et une version Plus, capable de tenir jusqu’à 52 minutes — un record dans la catégorie. Mais attention : ces batteries Plus risquent de faire dépasser au Mini 5 Pro la barre symbolique des 250 g, le soumettant ainsi à des règles plus strictes dans plusieurs pays.

DJI Mini 5 Pro : Capacités de batterie confirmées

Le leaker Jasper Ellens (via DroneXL) a ajouté des détails sur les capacités exactes :

Standard : 2,785 mAh (contre 2 590 mAh sur le Mini 4 Pro)

Plus : 3,350 mAh (légèrement moins que les 3 850 mAh du Mini 4 Pro Plus, mais optimisée pour offrir +15 % d’autonomie).

D’après les fuites cumulées, le DJI Mini 5 Pro pourrait proposer :

Capteur 1 pouce capable de filmer en 4K jusqu’à 120 fps

capable de filmer en 4K jusqu’à 120 fps Objectif 24 mm f/1.8

Mode 48 mm téléobjectif medium

Gimbal 225° avec inclinaison verticale pour filmer en portrait

Capteurs de vision LiDAR avant + infrarouges omnidirectionnels pour éviter les obstacles

Autonomie : 36 min (standard)/52 min (Plus)

Un lancement très attendu

DJI garde le silence, mais toutes les fuites convergent vers une présentation officielle mi-septembre 2025. Avec son capteur plus grand, ses options de batterie flexibles et des accessoires pensés pour les créateurs, le Mini 5 Pro pourrait bien devenir le nouveau standard des drones ultralégers.