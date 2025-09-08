Accueil » ChatGPT introduit les « branches de conversation » : tester plusieurs idées sans perdre le fil

ChatGPT introduit les « branches de conversation » : tester plusieurs idées sans perdre le fil

ChatGPT introduit les « branches de conversation » : tester plusieurs idées sans perdre le fil

OpenAI a lancé une nouvelle fonctionnalité très attendue sur ChatGPT : la possibilité de créer des branches de conversation parallèles.

Désormais, les utilisateurs peuvent tester plusieurs idées ou variantes sans écraser leur fil principal, un peu comme si l’on faisait une copie d’un document avant de l’éditer.

Comment ça marche ?

Depuis l’interface Web, il suffit de passer la souris sur un message, cliquer sur « Plus d’actions », puis « Créer une branche dans un nouveau chat ». Une nouvelle discussion s’ouvre avec tout l’historique conservé, tandis que la conversation d’origine reste intacte.

Pour un brainstorming marketing par exemple, une même base de discussion peut donner lieu à trois branches : une version sérieuse, une version humoristique et une version exploratoire.

Avant, les utilisateurs devaient soit modifier leur conversation en cours au risque de perdre du contexte, soit recommencer à zéro dans un nouveau chat. Ce nouveau système évite cette frustration et facilite l’exploration de scénarios « Et si » sans charge mentale supplémentaire.

Les développeurs comparent déjà la fonctionnalité au branching dans Git, qui permet de tester des changements sur des branches séparées sans affecter le code principal.

Un rappel : l’IA n’est pas humaine

Cette nouveauté met en lumière la nature « modulaire » des modèles d’IA. Contrairement à une discussion humaine qui bifurque naturellement, l’IA avait jusque-là une structure linéaire.

La branche de conversation permet de simuler une pensée parallèle, mais ne signifie pas que ChatGPT « se souvient » comme une personne : il maintient simplement plusieurs états computationnels.

Impact et perspectives

Pour les utilisateurs : plus de créativité et moins d’interruptions de flux.

Pour les pros : un atout dans le développement logiciel, la planification de projets ou l’écriture collaborative.

Pour l’industrie : un alignement sur des concurrents comme Claude d’Anthropic, qui offrait déjà cette fonction, mais avec l’avantage de la large base d’utilisateurs de ChatGPT.

Cependant, cette amélioration ne résout pas les limites plus profondes des modèles, comme les hallucinations (informations inventées). Elle invite donc à rester vigilant : l’IA est un outil puissant, mais pas une entité consciente.