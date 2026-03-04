Accueil » MWC 2026 : TECNO OneLeap veut unifier votre vie numérique en un geste

MWC 2026 : TECNO OneLeap veut unifier votre vie numérique en un geste

MWC 2026 : TECNO OneLeap veut unifier votre vie numérique en un geste

Au MWC 2026, TECNO ne s’est pas contenté d’aligner de nouveaux appareils : la marque a surtout dévoilé OneLeap, une plateforme d’interconnexion pensée pour rendre l’écosystème (smartphone, tablette, PC, accessoires) enfin fluide — découverte automatique, connexion en un geste, et surtout une logique de collaboration multi-écrans qui vise clairement le terrain de jeu d’Apple, Samsung et Huawei.

OneLeap : l’expérience « multi-device » en mode drag-and-drop

TECNO présente OneLeap comme une interface unique qui gère découverte, connexion, management et interactions cross-device. L’idée : moins de menus, moins de logins, plus de continuité.

Les fonctions mises en avant sont très orientées productivité :

Collaboration sur 3 appareils (smartphone + tablette + PC) en simultané, avec reconnexion automatique des appareils « de confiance ».

Partage clavier/souris pour piloter trois écrans avec un seul duo clavier-trackpad/souris.

Presse-papiers unifié : copier du texte/une image sur le téléphone, coller directement dans un doc sur la tablette ou le PC.

Modes d’affichage flexibles : miroir smartphone → laptop, tablette en écran étendu pour PC, et configuration trois écrans.

TECNO pousse aussi un usage « conversationnel » : traduction face-à-face en temps réel (annoncée à plus de 160 langues) via des périphériques audio TECNO, avec retranscription sauvegardée sur le téléphone.

MEGAPAD 2 : la tablette « AI study » au format 11 pouces

La MEGAPAD 2 vise la consommation et l’étude légère : 11 pouces à 2,5K, 90 Hz, certification TÜV Low Blue Light, châssis annoncé à 6,6 mm, sous HiOS.

Côté IA, TECNO met l’accent sur l’assistance « résolution de problèmes » et apprentissage autonome guidable par les parents, la traduction (jusqu’à ~140 langues selon les supports) sur images/appels/vidéo/réunions, et le résumé de documents et reformulation d’écriture.

Et bien sûr, OneLeap sert de colonne vertébrale : partage de fichiers et extension d’écran PC.

Watch GT 1S : GPS dual-band et « AI watch faces »

La Watch GT 1S est annoncée avec un GPS bi-bande L1 + L5 (meilleure stabilité en zones urbaines et environnements complexes), suivi cardio/spO2/stress/sommeil, autonomie jusqu’à 15 jours, et 5 ATM.

TECNO ajoute une couche plus « lifestyle IA » : cadrans générés via image-to-image ou text-to-image.

FreeHear 2 : open-ear, léger, autonomie XXL

Les FreeHear 2 jouent la carte « open-ear » (clip C-bridge) avec 5,4 g par écouteur, driver dynamique 10,8 mm dual-magnetic annoncé pour l’audio spatial, et jusqu’à 46 heures d’autonomie totale. La charge express promet >1 h d’écoute en 5 minutes.

Disponibilité : déploiement Q1/Q2 2026, prix à venir

TECNO annonce un lancement par vagues sur certains marchés internationaux pendant Q1 et Q2 2026, avec des prix et spécifications régionales communiqués localement.

Le vrai enjeu n’est pas la tablette, la montre ou les écouteurs pris séparément — c’est la promesse de continuité. OneLeap ressemble à une tentative d’industrialiser ce que beaucoup de marques Android font encore « à moitié » : multi-écran, transfert instantané, contrôle croisé, traduction en temps réel… Le tout sans transformer l’expérience en usine à gaz.

Reste la question qui décide toujours : la qualité d’exécution (latence, fiabilité des reconnexions, compatibilité PC, stabilité du partage clavier/souris). Si TECNO tient ce niveau de polish, OneLeap peut devenir le différenciateur le plus durable de sa gamme 2026.