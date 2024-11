Accueil » Huawei MatePad 11.5 (2024) : La tablette élégante et productive arrive !

Huawei MatePad 11.5 (2024) : La tablette élégante et productive arrive !

Huawei a récemment dévoilé sa nouvelle tablette, la MatePad 11.5 (2024), qui allie design raffiné et fonctionnalités avancées, parfaites pour la productivité et le divertissement.

La tablette arbore un écran TFT LCD de 11,5 pouces avec une résolution de 2200 × 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant des défilements fluides et des visuels de qualité. Pour offrir un confort visuel optimal, notamment lors des longues sessions d’utilisation, la technologie PaperMatte intégrée réduit efficacement les reflets.

Fonctionnant sous HarmonyOS 4.2, la MatePad 11.5 bénéficie des dernières innovations logicielles de Huawei, telles que le SuperHub pour faciliter le transfert de fichiers, la gestion de fenêtres flottantes multiples, la collaboration multi-écran et une version améliorée de l’application Notes. La tablette inclut également un Centre éducatif, conçu pour soutenir l’apprentissage et la productivité.

En ce qui concerne la photographie, la MatePad 11.5 est équipée d’un appareil photo principal de 13 mégapixels à l’arrière et d’une caméra frontale de 8 mégapixels, idéale pour les appels vidéo et les selfies. La batterie de 7700 mAh offre une autonomie prolongée et prend en charge une recharge rapide de 30W, permettant de recharger l’appareil en un temps réduit.

La tablette est proposée en trois couleurs élégantes : Island Blue, Frost Silver et Space Gray. Le modèle de base est disponible à partir de 1 699 yuans (environ 220 euros), tandis que l’édition PaperMatte, plus sophistiquée, est proposée à 2 099 yuans (environ 270 euros).

En plus de la Huawei MatePad 11.5 (2024), de belles annonces à venir

En parallèle, Huawei prépare le lancement de la série Mate 70. Des informations ayant fuité suggèrent que le modèle standard pourrait intégrer un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture variable, un objectif téléphoto périscopique de 12 mégapixels avec un zoom optique 5x, et un système de triple capteur. L’écran de ce modèle serait un panneau plat de 6,69 pouces doté d’un capteur d’empreintes digitales latéral.

Avec ces nouveaux appareils, Huawei montre clairement sa volonté de continuer à innover et à proposer des produits qui allient performance et design sophistiqué.