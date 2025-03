Accueil » Vivo X300 : Quatre modèles, écran plat et zoom périscopique de 200 mégapixels !

Vivo prépare une série de nouveaux appareils pour 2025, avec l’arrivée attendue du Vivo X200 Ultra et du Vivo X200S pour la première moitié de l’année, ainsi qu’un Vivo X Fold 4 pliable, qui pourrait arriver vers la mi-2025. Le dernier trimestre de l’année devrait également marquer le lancement de la série X300, qui pourrait comporter quatre modèles, selon une récente fuite de Digital Chat Station.

Stratégie produit de la série Vivo X300

D’après cette fuite, la série Vivo X300 pourrait inclure quatre modèles :

Vivo X300 Vivo X300 Pro Mini Vivo X300 Pro Vivo X300 Ultra

Les modèles d’entrée de gamme, comme le Vivo X300 et le Vivo X300 Pro Mini, pourraient être équipés d’écrans plats, tandis que les modèles haut de gamme, à savoir le Vivo X300 Pro et le Vivo X300 Ultra, pourraient adopter des écrans quad-curvés plus grands.

La source a suggéré que la caméra périscope de 200 mégapixels avec un grand capteur ne pourrait pas être intégrée dans les modèles plus petits à cause des contraintes matérielles, indiquant que seule la version Vivo X300 Pro et X300 Ultra seraient dotées de cette fonctionnalité avancée.

Il est aussi à noter que cette fuite contredit une précédente information qui évoquait seulement trois modèles : le Vivo X300, le X300 Pro, et le X300 Ultra. Le Vivo X300 serait plus petit, avec un écran de 6,31 pouces, contrairement au modèle Vivo X200 qui propose un écran de 6,7 pouces.

Lancement et puces

La série Vivo X300 pourrait être lancée en octobre 2025, avec la plupart des modèles (sauf le Ultra) équipés de la puce Dimensity 9500 de prochaine génération. Quant à l’édition Ultra, elle pourrait sortir au premier semestre 2026, embarquant la Snapdragon 8 Elite 2.

Comme toujours avec ces rumeurs, il est important de prendre ces informations avec des pincettes, car les noms définitifs et les spécifications exactes ne sont pas encore confirmés.