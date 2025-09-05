Accueil » Lenovo Smart Motion : le support motorisé qui ajuste votre laptop selon vos mouvements

À l’IFA 2025, Lenovo a présenté son Smart Motion Concept, un support motorisé pour ordinateur portable qui ne se contente pas de surélever votre machine : il l’oriente automatiquement selon votre posture.

L’idée ? Offrir une ergonomie optimale sans avoir à ajuster manuellement l’inclinaison ou la hauteur de l’écran.

Lenovo Smart Motion : Un support qui suit vos mouvements

Lors d’une démonstration, le Smart Motion a impressionné en suivant latéralement et verticalement un utilisateur assis autour d’une table. Le support peut aussi effectuer une « danse » en enchaînant ses mouvements sur toute son amplitude.

Cette technologie découle du concept Auto Twist, déjà exploré par Lenovo, qui permettait à un écran d’ordinateur portable de pivoter automatiquement pour faire face à l’utilisateur. Ici, c’est tout le châssis qui s’adapte.

Le Smart Motion ne se limite pas à ajuster l’angle de vision :

Ventilateurs intégrés pour améliorer le refroidissement du laptop,

Station USB faisant office de hub pour connecter périphériques et accessoires,

Contrôle intelligent : via une télécommande, par gestes, ou avec la bague connectée Lenovo AI Ring, déjà dévoilée lors du MWC.

L’ensemble nécessite une alimentation externe dédiée, puisqu’il alimente moteurs, ventilateurs et ports.

Accessibilité et usages futurs

Lenovo imagine son Smart Motion comme une solution qui pourrait répondre à des besoins d’ergonomie avancée et même d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le suivi automatique du visage via la webcam intégrée permet de garder l’utilisateur toujours centré à l’écran, à la manière du Center Stage d’Apple, mais appliqué à l’ensemble du poste de travail.

Encore à l’état de concept, le Lenovo Smart Motion propose une approche originale du confort au quotidien avec son mélange d’ergonomie adaptative, de refroidissement actif et de connectique enrichie. Reste à voir si Lenovo ira jusqu’à une commercialisation, mais ce type de solution pourrait bien ouvrir une nouvelle voie pour les supports d’ordinateurs intelligents.