IFA 2025 : Belkin enrichit sa gamme SoundForm avec quatre nouvelles paires d’écouteurs

Belkin profite de l’IFA 2025 pour élargir sa gamme SoundForm, avec pas moins de quatre nouveaux modèles pensés pour des usages différents : sport, quotidien, immersion avec réduction de bruit active, et même une solution filaire.

Tous partagent une même philosophie : plus d’options pour l’utilisateur, mais aussi plus de durabilité, avec jusqu’à 75 % de plastique recyclé et des emballages sans plastique.

SoundForm Anywhere : légèreté et confort

Les SoundForm Anywhere adoptent un design semi-ouvert, idéal pour rester confortables même en position allongée ou lors de longues sessions sportives. Ils offrent 26 heures d’autonomie (6h via les écouteurs + 20h via le boîtier) et une charge rapide de 10 minutes pour 90 minutes de musique.

Belkin ajoute un clip mousqueton intégré pour un transport facile, la connexion multipoint et deux micros avec réduction de bruit ambiant pour des appels plus clairs.

SoundForm ActiveFit : l’allié des sportifs

Pensés pour l’entraînement, les SoundForm ActiveFit combinent crochets d’oreilles ergonomiques et embouts intra pour un maintien sûr, même lors d’efforts intenses. Ils tiennent 9 heures d’écoute (plus 27h avec l’étui) et disposent de trois profils sonores via EQ.

La certification IP54 assure résistance à la sueur et aux éclaboussures, tandis que le mode Hear-Thru garantit la sécurité en extérieur.

Avec le Bluetooth 5.4, la connexion multipoint et l’USB-C, ils visent clairement les amateurs de sport connecté.

SoundForm Rhythm ANC : l’immersion abordable

Pour ceux qui veulent s’isoler, les SoundForm Rhythm ANC misent sur la réduction active de bruit avec deux micros par oreillette. Trois modes sont disponibles : ANC, Hear-Thru et Standard, associés à des presets EQ et à des haut-parleurs de 10 mm. L’autonomie grimpe à 28 heures au total (8h + 20h via boîtier), et la norme IPX5 protège contre la pluie ou la transpiration.

SoundForm USB-C Wired Earbuds avec ANC : retour au filaire

Belkin n’oublie pas les utilisateurs qui préfèrent éviter la charge : les SoundForm USB-C Wired Earbuds intègrent une réduction active du bruit directement via le câble. Ils embarquent des transducteurs de 12 mm, trois modes EQ (Bass Boost, Balanced, Signature Sound) et une câble plat anti-nœuds. Leur certification IPX5 garantit une utilisation sereine en mobilité.

Prix et disponibilité

SoundForm Anywhere : 34,99 $ / 29,99 £ / 34,99 € (septembre 2025)

SoundForm ActiveFit : 34,99 $ / 29,99 £ / 34,99 € (septembre 2025)

SoundForm Rhythm ANC : 34,99 $ / 29,99 £ / 39,99 € (septembre 2025)

SoundForm USB-C Wired Earbuds avec ANC : 34,99 $ / 24,99 £ / 27,99 € (octobre 2025)

Disponibles sur belkin.com, Amazon et chez certains revendeurs partenaires.

Avec cette nouvelle vague de modèles, Belkin rend sa gamme SoundForm plus complète et accessible. Entre écouteurs pour sportifs, pour audiophiles en quête d’ANC, ou pour utilisateurs attachés au filaire, chacun devrait trouver son compte… sans dépasser les 40 €.