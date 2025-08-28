Accueil » HONOR Magic V5 : le smartphone pliable le plus fin et puissant arrive en France

HONOR frappe fort sur le marché français avec son nouveau flagship pliable : le Magic V5. Présenté comme le plus fin et le plus léger de sa catégorie, ce smartphone combine design raffiné, autonomie exceptionnelle et puissance de pointe.

HONOR Magic V5 : Un design inédit sur le marché pliable

Avec seulement 8,8 mm d’épaisseur plié et un poids plume de 217 g, le Magic V5 redéfinit la portabilité des smartphones pliables. Disponible en Ivory White, Black et Dawn Gold, il associe finesse et élégance à une robustesse accrue grâce à un verre NanoCrystal anti-rayures et un écran interne composite en fibre de carbone.

Le Magic V5 embarque une batterie silicium-carbone de 5820 mAh, offrant une autonomie exceptionnelle tout en conservant un format ultra-fin. Une prouesse rendue possible grâce à l’ingénierie IA avancée de HONOR.

Sous le capot, on retrouve la puissante puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, associée à une double certification IP58/IP59, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière supérieure à celle de nombreux concurrents.

Un système photo professionnel

Le Magic V5 est équipé du système Falcon Camera avec :

Un téléobjectif périscopique 64 mégapixels,

Un capteur principal 50 mégapixels ultra-sensible,

Un ultra grand-angle 50 mégapixels.

Grâce à l’IA HONOR Image Engine, la photo gagne en précision, que ce soit en mode Portrait, Zoom ou Capture de mouvement.

Prix et disponibilité

Le HONOR Magic V5 est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 1 999 €. Une offre de lancement permet de disposer d’un HONOR Magic Pen, des HONOR Choice Earbuds Clip et un chargeur HONOR SuperCharge 66W (valeur totale : 349,70 €) gratuitement.