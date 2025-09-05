Govee TV Backlight 3 Pro : des couleurs HDR ultra-précises pour vos soirées ciné

À l’IFA 2025, Govee a levé le voile sur son nouveau kit d’éclairage immersif pour téléviseurs, le TV Backlight 3 Pro. Conçu pour transformer vos films, séries et sessions gaming, ce modèle franchit une nouvelle étape technologique avec un système inédit à triple caméra HDR pour un rendu de couleurs encore plus fidèle.

Là où les anciens kits se contentaient d’une double caméra, le TV Backlight 3 Pro innove avec trois capteurs HDR capables de capturer une plage dynamique de 105 dB. Concrètement, cela signifie que les contrastes, les zones sombres et les lumières intenses sont reproduits avec beaucoup plus de précision.

Grâce à un algorithme intelligent, le système fusionne des expositions courtes et longues pour restituer tous les détails, que vous regardiez un film d’action très lumineux ou une scène nocturne pleine de nuances.

Govee TV Backlight 3 Pro : Une bande lumineuse plus puissante et plus intelligente

La bande LED intégrée, baptisée LuminBlend, a également été revue. Elle est 30 % plus lumineuse et repose sur une nouvelle architecture haute densité avec puces 16 bits et technologie RGBWWIC pour restituer un spectre lumineux complet, du blanc froid éclatant au blanc chaud doux.

Cinq canaux indépendants contrôlent les couleurs, garantissant une synchronisation quasi instantanée avec l’image affichée à l’écran, sans latence perceptible. Idéal pour les amateurs de jeux rapides ou de blockbusters.

IA intégrée pour une ambiance sur mesure

Govee a doté son TV Backlight 3 Pro d’une couche d’intelligence artificielle. Parmi les fonctions phares :

AI Filter, qui ajuste automatiquement la balance des blancs et la saturation pour coller à l’ambiance du contenu.

Intelligent Black Edge Elimination, qui supprime les bandes noires des films en format large pour éviter toute distorsion lumineuse.

Black Screen Detection, qui coupe automatiquement l’éclairage sur les écrans noirs ou statiques, réduisant la consommation inutile.

Un produit pensé pour la maison connectée

Le kit est compatible Matter, ce qui le rend pilotable via Alexa, Google Home ou Apple Home. La fonction DreamView permet même de synchroniser le Backlight 3 Pro avec jusqu’à 10 autres luminaires Govee pour une ambiance immersive dans toute la pièce.

Deux versions seront proposées dès fin septembre 2025 :

H66A0 pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces.

H66A1 pour les modèles de 75 à 85 pouces.

Le prix n’a pas encore été communiqué, mais le précédent modèle Lite démarrait à 89.99 euros, on peut donc s’attendre à un tarif supérieur pour cette version Pro.

Avec son triple capteur HDR, ses LED 30 % plus puissantes et ses fonctionnalités IA, le Govee TV Backlight 3 Pro pourrait bien devenir le nouvel incontournable des amateurs de home cinéma et de gaming immersif. Reste à voir où Govee placera le curseur tarifaire, mais sur le papier, le rapport innovation / immersion est déjà prometteur.