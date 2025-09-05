OpenAI Jobs Platform : une plateforme d’embauche IA pour concurrencer LinkedIn

OpenAI ne veut plus seulement être « l’entreprise derrière ChatGPT ». La société a annoncé le développement d’une plateforme de recrutement alimentée par l’IA, baptisée OpenAI Jobs Platform, qui devrait être lancée d’ici mi 2026.

OpenAI Jobs Platform : Une plateforme pensée pour les entreprises et les talents

Selon Fidji Simo, CEO of Applications chez OpenAI, le but est simple : mettre l’IA au service de la mise en relation entre entreprises et candidats. Dans un article de blog, elle explique que l’outil aidera à « trouver les correspondances parfaites entre ce que recherchent les entreprises et ce que peuvent offrir les travailleurs ».

La plateforme proposera aussi une voie dédiée aux petites entreprises et aux gouvernements locaux, afin de leur donner accès à des talents spécialisés en IA, souvent difficiles à recruter par des structures de taille modeste.

Un concurrent direct de LinkedIn (et donc de Microsoft)

Ce nouveau service place OpenAI en compétition frontale avec LinkedIn, le réseau professionnel fondé par Reid Hoffman — qui fut l’un des premiers investisseurs d’OpenAI. Ironie de l’histoire, LinkedIn appartient à Microsoft, principal partenaire et bailleur de fonds d’OpenAI.

De son côté, LinkedIn a déjà commencé à intégrer des outils IA pour améliorer ses propres recommandations de candidats et d’offres d’emploi. L’arrivée d’OpenAI sur ce marché risque donc de tendre encore davantage les relations entre les deux partenaires.

OpenAI Academy et certifications en IA

En parallèle, OpenAI a annoncé le lancement de certifications en « AI fluency » via son programme en ligne OpenAI Academy. Un pilote sera disponible fin 2025, avec l’objectif de certifier 10 millions d’Américains d’ici 2030, en partenariat avec des entreprises comme Walmart.

Ces certifications visent à préparer la main-d’œuvre aux bouleversements du marché du travail causés par l’automatisation et l’IA. Fidji Simo reconnaît que l’entreprise ne peut empêcher ces transformations, mais qu’elle peut « aider les travailleurs à devenir compétents en IA et à se connecter aux employeurs qui recherchent ces compétences ».

Le contexte : l’IA, menace et opportunité

De nombreux experts alertent sur l’impact de l’IA sur l’emploi. Dario Amodei, CEO d’Anthropic, estime que 50 % des emplois de bureau débutants pourraient disparaître d’ici 2030.

C’est dans ce contexte que Sam Altman et d’autres dirigeants de la tech rencontrent le président Donald Trump à la Maison-Blanche cette semaine, pour discuter du futur de l’IA et de ses conséquences économiques.

Avec OpenAI Jobs Platform et les certifications AI fluency, OpenAI veut devenir non seulement un acteur technologique, mais aussi un intermédiaire clé du marché de l’emploi. Si la promesse d’un matching « parfait » grâce à l’IA séduit, il reste à voir comment la société gérera ses relations complexes avec Microsoft et LinkedIn… et comment les travailleurs réagiront à cette nouvelle étape de l’automatisation.