TCL Movetime MT48 et Nxtpaper 5G Junior : des appareils pensés pour les enfants, rassurants pour les parents

Le marché de la tech pour enfants devient chaque année plus foisonnant… et plus confus pour les parents. Comment garder ses enfants connectés et en sécurité, sans les plonger dans une nouvelle source de distraction digitale ? TCL pense avoir trouvé la réponse avec deux nouveautés présentées à l’IFA 2025 : la Movetime MT48, une montre connectée dédiée aux plus jeunes, et le Nxtpaper 5G Junior, un smartphone pensé pour un premier pas encadré dans l’univers mobile.

Movetime MT48 : une montre qui privilégie la sécurité avant tout

Pour les enfants plus jeunes, TCL a misé sur une montre connectée où la sécurité prime. La Movetime MT48 intègre un GPS bi-fréquence L1+L5, une technologie généralement réservée aux montres haut de gamme pour adultes. Résultat : une localisation beaucoup plus précise, même dans les zones urbaines où les signaux GPS classiques peuvent être perturbés.

En complément, la montre propose les fonctions essentielles : appels 4G, bouton SOS et certification IP68 pour résister à l’eau et à la poussière. Un positionnement radicalement différent de la nouvelle Fitbit Ace LTE de Google, davantage axée sur le jeu et l’engagement via abonnement mensuel. TCL joue ici la carte de la praticité et du budget, en offrant une montre rassurante pour les parents sans coûts cachés.

La Movetime MT48 sera disponible fin octobre en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en France, au prix public conseillé de 150 €.

Nxtpaper 5G Junior : un smartphone adapté aux premiers usages

Quand vient le moment de donner un smartphone à un enfant, les inquiétudes changent : trop de temps d’écran, fatigue visuelle, manque de contrôle parental. C’est là que le TCL Nxtpaper 5G Junior fait la différence. Sa vedette, c’est l’écran Nxtpaper de 6,67 pouces, mat et sans reflets, pensé pour réduire la lumière bleue et protéger les yeux. L’effet papier facilite la lecture et rend l’usage prolongé plus confortable.

Sous le capot, TCL ne se contente pas d’un « téléphone pour enfants ». Le Nxtpaper 5G Junior embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300, épaulé par 8 Go de RAM (extensibles de 10 Go supplémentaires), 256 Go de stockage avec extension microSD jusqu’à 2 To, ainsi qu’une batterie de 5 200 mAh pour tenir sans stress une journée complète de cours.

Côté fonctionnalités, on retrouve un capteur photo de 50 mégapixels, la 5G, le paiement NFC et même une prise jack 3,5 mm. Ajoutez-y des contrôles parentaux et l’équation est claire : un vrai smartphone moderne, mais pensé pour être rassurant à confier à un enfant.

Le TCL Nxtpaper 5G Junior sortira en Europe en octobre 2025 au prix de 249 €.

Une approche pragmatique face à la concurrence

Avec cette double offensive, TCL cherche à séduire les parents qui privilégient la sécurité et la santé des enfants à la simple gamification des usages. Là où Fitbit mise sur un écosystème ludique et payant, TCL promet des solutions concrètes, sans surcoût caché. Pour les familles, cela représente une alternative crédible et plus accessible dans un marché en pleine explosion.