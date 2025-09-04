Belkin UltraCharge : chargeur sans fil Qi2.2 avec un anneau rabattable intégré

À l’IFA 2025 de Berlin, Belkin a présenté plusieurs nouveautés en matière de recharge, dont le Chargeur magnétique UltraCharge, un accessoire malin qui combine charge sans fil et support intégré.

Avec son anneau rabattable, il peut aussi bien servir de béquille pour regarder du contenu en mains libres que de grip magnétique façon PopSocket, tout en rechargeant ton smartphone.

Compatible avec le nouveau standard Qi2.2, le UltraCharge délivre jusqu’à 25 W de puissance, de quoi recharger rapidement les derniers smartphones compatibles. Belkin a aussi intégré une technologie de refroidissement passif pour préserver les performances et protéger la batterie lors des longues sessions de charge.

L’accessoire intègre un câble USB-C de 2 mètres, suffisant pour la plupart des usages, même si cela peut sembler un peu restrictif si tu comptes utiliser l’anneau comme poignée de transport pendant la recharge. Disponible en noir ou blanc, il peut aussi s’utiliser à plat comme un chargeur classique pour les appareils que tu n’as pas besoin de surélever.

Le Chargeur magnétique UltraCharge de Belkin sera lancé en octobre en Europe au prix de 34,99 euros.

Belkin : Dites bonjour à la recharge sans fil ultra rapide

À côté de ce modèle, Belkin a également présenté un Chargeur de voiture BoostCharge avec câble rétractable de 75 W à 34,99 euros, ainsi que deux nouveaux Chargeur secteur GaN double port USB-C BoostCharge Pro : une version 50W à 34,99 euros prévue en septembre, et une version 67W à 39,99 euros attendue aussi en septembre.

Avec son Chargeur magnétique UltraCharge, Belkin innove sur un segment pourtant saturé. Entre la vitesse de charge Qi2.2, le support intégré et un design pratique, il s’impose comme une alternative plus polyvalente que les produits d’Apple ou Google.

Reste à voir si son anneau sera assez robuste pour un usage intensif, mais sur le papier, c’est déjà l’un des accessoires de recharge les plus intéressants de cette fin d’année.