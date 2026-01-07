Accueil » Roborock Qrevo Curv 2 Flow : Le premier robot à rouleau motorisé de la marque au CES 2026

Roborock Qrevo Curv 2 Flow : Le premier robot à rouleau motorisé de la marque au CES 2026

Roborock Qrevo Curv 2 Flow : Le premier robot à rouleau motorisé de la marque au CES 2026

Il y avait comme un angle mort dans la stratégie de Roborock : alors que le rouleau motorisé s’impose comme la nouvelle coqueluche du lavage robotisé, le numéro un du secteur continuait de miser sur ses patins oscillants et son système VibraRise.

Au CES 2026, la marque comble ce retard avec un produit très lisible : Qrevo Curv 2 Flow, premier Roborock équipé d’un balai à rouleau auto-nettoyant.

Le fait : un rouleau « Flow » qui lave plus large, plus fort, et se nettoie en continu

Roborock présente le Qrevo Curv 2 Flow comme un robot aspirateur-laveur capable de couvrir plus de surface par passage grâce à un rouleau extra-large. Concrètement, le rouleau tourne à 220 rpm et applique 15 N de pression vers le sol — des chiffres qui traduisent une volonté de passer du « coup de lingette » à un lavage plus mécanique.

Le point le plus intéressant, c’est la logique de propreté en temps réel : le rouleau est auto-nettoyé via huit jets d’eau et un racleur intégré qui renvoie l’eau sale dans un réservoir dédié. L’objectif est clair : éviter de « promener » une serpillière déjà grise d’une pièce à l’autre.

Et, Roborock s’attaque frontalement à l’un des défauts les plus irritants du lavage robotisé : le tapis humide. Ici, une « protection à rouleau » s’active sur moquette/tapis pour protéger les fibres, et le robot peut aussi étendre le rouleau afin de longer les bords et les plinthes.

Les specs qui ancrent le Curv 2 Flow dans le haut du milieu de gamme

Sous le capot, Roborock ne fait pas semblant :

20 000 Pa d’aspiration annoncés

DuoDivide, une brosse anti-enchevêtrement (cheveux/poils)

détection d’objets par caméra, pour éviter câbles, chaussures et « accidents » d’animaux

un mode DirTect piloté par IA, qui adapte la stratégie : boost d’aspiration sur la saleté sèche, bascule en mop-only en cas de liquide détecté

Le dock, lui, conserve la signature « Curv » : il lave la serpillière à l’eau chaude, assure un séchage à air chaud, et vide automatiquement le bac dans un sac annoncé pour jusqu’à 65 jours.

Enfin, Roborock ajoute une brique « smart home » de plus en plus attendue : Matter, avec intégration annoncée à Apple Home, et contrôle vocal via Alexa et Google Home.

Pourquoi c’est important : Roborock met le rouleau… dans Qrevo, pas dans Saros

Roborock veut industrialiser le rouleau là où les volumes sont plus importants, et où la promesse « combo dock + lavage sérieux » peut toucher davantage de foyers — sans cannibaliser immédiatement ses flagships, qui ont déjà leur récit technique. Et, il y a aussi une réalité marché : en 2026, la guerre ne se joue plus sur « aspire fort », mais sur la qualité du lavage, la gestion des tapis, et l’autonomie du dock. Sur ce terrain, le rouleau est devenu l’argument le plus simple à comprendre… et donc le plus dangereux à laisser aux autres.

Roborock annonce une disponibilité au 19 janvier 2026, avec un prix de lancement à 849 dollars (promotion), puis un prix public à 999 dollars. C’est un positionnement malin : sous la barre psychologique des 1 000 dollars au moment où l’attention est maximale.