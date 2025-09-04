Acer Predator Orion 7000 et 5000 : PC gaming ultra-puissants avec IA et RTX 5090

À l’occasion de l’IFA 2025, Acer a dévoilé sa nouvelle gamme de machines Predator, emmenée par deux tours gaming haut de gamme : les Predator Orion 7000 (PO7-667) et Predator Orion 5000 (PO5-667).

Pensés pour le jeu vidéo, la création de contenu et les charges de travail IA, ces PC affichent une fiche technique impressionnante.

Predator Orion 7000 : la machine ultime

Le Predator Orion 7000 se présente comme le fleuron de la gamme. Il embarque jusqu’à un Intel Core Ultra 9 285K, doté d’une NPU intégrée pour accélérer les tâches liées à l’intelligence artificielle. Côté graphique, Acer mise sur rien de moins que la GeForce RTX 5090, capable de délivrer jusqu’à 3352 AI TOPS.

La configuration peut grimper jusqu’à 128 Go de RAM DDR5 à 7200 MT/s et 6 To de SSD PCIe Gen 5, avec en bonus un support HDD allant jusqu’à 4 To. Les joueurs comme les créateurs peuvent donc stocker et lancer les applications les plus lourdes sans compromis.

Le refroidissement est assuré par un système CycloneX 360 combiné à un watercooling 360 mm, permettant une baisse de température de la carte mère de 9 °C et une meilleure stabilité. Le tout est logé dans un châssis vitré de 45 L avec éclairage ARGB Pulsar et conçu à partir de 65 % de plastique recyclé.

Predator Orion 5000 : plus accessible mais puissant

Le Predator Orion 5000 vise les joueurs exigeants qui recherchent un compromis entre puissance et budget. Il est équipé jusqu’à un Intel Core Ultra 7 265F et une GeForce RTX 5080, capable de fournir 1801 AI TOPS.

Comme le modèle phare, il peut accueillir jusqu’à 128 Go de RAM DDR5 et propose 2 To de SSD PCIe Gen 5 ainsi que 4 To de HDD. Côté refroidissement, Acer intègre un système CycloneX 360 ARGB accompagné d’un ventilateur CPU de 120 mm.

Connectivité et disponibilité

Les deux modèles sont équipés du Killer E3100G Ethernet, du Wi-Fi 7 et de plusieurs ports USB, avec en prime le Thunderbolt 4 pour l’Orion 7000.

Côté lancement, Acer prévoit une sortie en EMEA au premier trimestre 2026. Les prix annoncés sont pour le Predator Orion 7000 à partir de 3 999 € et pour le Predator Orion 5000 à partir de 2 999 €.

Avec cette nouvelle génération Orion, Acer montre les muscles. Le Predator Orion 7000 cible clairement les joueurs et créateurs en quête d’une machine sans compromis, tandis que le Predator Orion 5000 propose une alternative plus abordable mais toujours tournée vers la performance et l’IA. Ces deux modèles pourraient bien s’imposer comme des références sur le marché du PC gaming en 2026.