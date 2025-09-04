Accueil » Samsung Sound Tower ST50F et ST40F : puissance, lumière et mobilité pour vos soirées

Samsung Sound Tower ST50F et ST40F : puissance, lumière et mobilité pour vos soirées

Samsung Sound Tower ST50F et ST40F : puissance, lumière et mobilité pour vos soirées

Samsung a profité de l’IFA 2025 pour dévoiler deux nouvelles enceintes de sa gamme Sound Tower, les modèles ST50F et ST40F. Pensées pour les fêtes et grands rassemblements, elles combinent une puissance impressionnante, une autonomie renforcée et des jeux de lumière immersifs qui transforment n’importe quel espace en piste de danse.

Une puissance sonore revisitée

Le constructeur a totalement repensé l’acoustique de ses Sound Tower. Le modèle ST50F délivre jusqu’à 240 W de puissance, tandis que le ST40F offre 160 W. Tous deux s’appuient sur la technologie Waveguide et leurs doubles tweeters à dôme pour élargir la scène sonore et garantir des aigus clairs, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans la pièce.

Les doubles woofers de 6,5 pouces ajoutent une dimension personnalisable avec trois modes de basses (Deep, Punchy, Gentle). Quatre modes supplémentaires — Standard, Wide, Stadium et Outdoor — permettent d’adapter le son à l’ambiance, du barbecue entre amis à la soirée en plein air.

Autonomie et mobilité améliorées

Le ST50F affiche jusqu’à 18 heures de lecture, contre 12 heures pour le ST40F. Gros point fort : la batterie amovible, qui assure que la fête continue même lorsque la première batterie est vide.

Côté praticité, la ST50F se dote de roulettes et d’une poignée télescopique, facilitant son transport malgré sa taille. La ST40F, plus compact, dispose d’une poignée intégrée pour être emporté facilement.

Robustesse et résistance à l’eau

Les deux modèles profitent d’une certification IPX4, garantissant une protection contre les éclaboussures. De quoi profiter de la musique sans stress lors d’événements en extérieur, même si quelques gouttes de pluie s’invitent à la fête.

Party Lights+, DJ Booth et Karaoké

Le système Party Lights+ élève l’expérience à un autre niveau. Grâce à l’application Samsung Sound Tower, vous pouvez choisir parmi 5 ambiances prédéfinies et 6 effets lumineux dynamiques. Les LED réagissent en temps réel aux battements de la musique et illuminent cinq zones de l’enceinte, pour un rendu 360° spectaculaire.

Au programme : lumières circulaires autour des woofers, anneaux lumineux sur les tweeters et cristaux lumineux à la base. Ajoutez à cela un mode DJ Booth, une fonction Karaoké et même une entrée guitare, et vous avez tout le nécessaire pour transformer votre salon ou jardin en véritable scène de concert.

Prix et disponibilité

Les nouvelles enceintes Sound Tower sont déjà disponibles sur le site officiel de Samsung outre-Atlantique, au prix de 280 dollars pour la ST50F et 200 dollars pour la ST40F. Nous ne connaissons pas encore la date de disponibilité en France.

Avec leur puissance sonore, leurs options de personnalisation et leurs effets lumineux, les Samsung Sound Tower ST50F et ST40F sont conçues pour ceux qui veulent allier musique, spectacle et mobilité. Des enceintes pensées pour durer toute la nuit, sans compromis entre qualité audio et fun.