Gmail : Google dément une prétendue alerte de sécurité adressée à 2,5 milliards d’utilisateurs

La semaine dernière, plusieurs médias ont relayé l’information selon laquelle Google aurait émis une alerte massive de sécurité Gmail visant ses 2,5 milliards d’utilisateurs. Une nouvelle inquiétante… mais totalement fausse.

Dans un article de blog officiel, Google a tenu à rectifier : aucune alerte globale n’a été émise.

Gmail reste protégé contre le phishing et les malwares

Google rappelle que ses systèmes de protection restent « solides et efficaces ». Gmail continue de bloquer plus de 99,9 % des tentatives de phishing et des malwares avant qu’ils n’atteignent les boîtes de réception. Les menaces existent bel et bien, mais elles sont gérées en grande partie par les filtres automatiques intégrés.

Le malentendu viendrait d’une mauvaise interprétation de données de sécurité publiées par Google sur les tendances du phishing. Certains médias auraient présenté ces chiffres comme une alerte officielle pour tous les comptes Gmail, ce qui a créé une vague d’inquiétude inutile.

Google a précisé avoir contacté directement les éditeurs concernés afin qu’ils mettent à jour leurs articles.

Les bons réflexes de sécurité selon Google

Au-delà de ce démenti, Google profite de l’occasion pour rappeler quelques bonnes pratiques :

privilégier les passkeys plutôt que les mots de passe traditionnels,

apprendre à identifier et signaler les e-mails de phishing,

rester attentif aux comportements suspects malgré les protections automatiques.

Ces mesures, combinées aux outils de sécurité intégrés à Gmail, renforcent encore la protection des utilisateurs.

Pas d’alerte, mais la vigilance reste de mise

Non, Gmail n’a pas lancé d’avertissement massif à ses milliards d’utilisateurs. La confusion repose sur une exagération médiatique. Cependant, les risques de phishing et de malware sont bien réels.

La leçon à retenir : ne pas céder à la panique, mais adopter des habitudes de sécurité solides pour renforcer la protection déjà assurée par Gmail.