Acer Swift Air 16 : l’ultraportable de 16 pouces plus léger qu’un MacBook Air

Acer a profité de l’IFA 2025 pour dévoiler le Swift Air 16, un ultraportable qui mise tout sur la légèreté. Avec moins d’1,1 kg sur la balance, ce 16 pouces se permet d’être plus léger que le MacBook Air de 13 pouces, tout en offrant plus de ports et un prix de départ fixé à 999 € en Europe.

Le pari d’Acer est simple : caser un écran 16 pouces dans un châssis plume. Mission réussie puisque le Swift Air 16 pèse seulement 0,99 kg en version IPS et 1,1 kg avec l’écran OLED. C’est plus léger que le LG Gram, pourtant référence en la matière.

L’ordinateur reste toutefois un peu plus épais que ses concurrents : 15,9 mm pour l’IPS et 16,5 mm pour l’OLED, contre 11 mm pour les MacBook Air 13 et 15 pouces. Acer proposera le Swift Air 16 en quatre coloris, afin de séduire un public varié.

Acer Swift Air 16 : Des performances assurées par AMD Ryzen AI

Sous le capot, le Swift Air 16 embarque les nouveaux processeurs AMD Ryzen AI 300. La configuration de base inclut un Ryzen AI 5 330, tandis que le modèle le plus puissant mise sur le Ryzen AI 7 350. Ces puces sont taillées pour la productivité et même un peu de gaming léger, mais restent en retrait face à l’Apple M4, plus performant et économe en énergie.

Deux options d’écran sont proposées :

IPS 16 pouces, résolution 1920 × 1200 pixels à 60 Hz.

OLED 16 pouces, résolution 2880 × 1800 pixels avec rafraîchissement 120 Hz.

L’affichage interne est séduisant, mais l’enthousiasme retombe lorsqu’on regarde la connectique vidéo. Acer a opté pour un port HDMI 1.4, limité au 4K en 24/30 Hz, une norme largement dépassée en 2025.

Batterie trop juste pour un grand écran

Avec une batterie de seulement 50 Wh, le Swift Air 16 affiche une autonomie théorique de 13 heures en lecture vidéo. C’est bien en deçà des 27 heures annoncées par son cousin le Swift 14 AI équipé d’une batterie 75 Wh. Résultat : l’endurance est l’un des points faibles de cet ultraportable, surtout face au MacBook Air 13 pouces, pourtant plus compact.

Enfin, un détail qui ne passe pas inaperçu : le clavier sans interstices. Ce choix esthétique donne un aspect épuré, mais risque de ne pas séduire tous les utilisateurs, surtout ceux qui privilégient le confort de frappe.

Un pari risqué, mais intriguant

Le Swift Air 16 est un ordinateur audacieux : un 16 pouces plus léger qu’un MacBook Air 13 pouces, proposé à un prix attractif. Mais il traîne des casseroles, notamment une batterie trop faible et un port HDMI obsolète. Malgré tout, Acer prouve qu’il est possible de prendre des risques sur un marché trop souvent figé. Reste à voir si cet ultraportable saura séduire au-delà de son design plume.