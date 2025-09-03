Ooni Volt 2 : le four à pizza électrique compact avec « Pizza Intelligence »

Avec l’arrivée de l’automne et la fin des beaux jours, Ooni dévoile une nouvelle façon de savourer des pizzas maison sans se soucier de la fumée des pellets ou des lourdes bouteilles de gaz.

Le Ooni Volt 2, nouveau four électrique, se distingue par un design plus compact, une chauffe ultra-rapide et une technologie inédite baptisée « Pizza Intelligence ».

Ooni Volt 2 : Un format plus petit, pensé pour toutes les cuisines

Le Volt 2 affiche une taille réduite de 30 % par rapport au précédent Volt 12, ce qui le rend bien plus facile à installer sur un plan de travail classique. Malgré ce régime minceur, il reste assez spacieux pour accueillir des pizzas allant jusqu’à 33 cm.

Compact et pratique, il a été conçu pour s’intégrer dans tous les foyers, sans compromis sur la performance.

Grâce à ses résistances électriques, le four atteint sa température maximale de 450 °C en moins de 20 minutes. Une fois prêt, il permet de cuire une véritable pizza napolitaine en seulement 90 secondes, offrant une cuisson authentique et croustillante.

Une grande fenêtre en verre trempé en façade permet de surveiller la cuisson en temps réel sans ouvrir la porte ni perdre de chaleur.

La « Pizza Intelligence » pour une cuisson homogène

La nouveauté majeure du Volt 2 réside dans son système intelligent baptisé « Pizza Intelligence ». Cette technologie ajuste automatiquement la puissance des résistances supérieures et inférieures en fonction du type de pizza choisi.

L’objectif est simple : réduire les variations de température et éliminer les zones froides, pour garantir une cuisson toujours homogène. Ooni propose plusieurs modes prédéfinis, allant de la pizza napolitaine ultra-rapide aux parts new-yorkaises, en passant par les deep-pan plus épaisses. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres préréglages selon leurs préférences.

Le Volt 2 ne se limite pas à la pizza. Ses modes « Four » et « Grill » permettent de préparer une grande variété de plats. Il intègre même une fonction de levée de pâte, idéale pour les amateurs qui préfèrent travailler leurs bases maison plutôt que d’utiliser des pâtes toutes prêtes. Avec son panneau de contrôle digital en façade, les réglages se font en quelques gestes. Sa construction en acier inoxydable et verre trempé assure une bonne robustesse tout en restant facile à nettoyer.

Prix et disponibilité

Le Ooni Volt 2 sera disponible à partir du 1er octobre 2025. Il sera proposé en deux coloris élégants, Charcoal Grey et Polar White, au prix de 499 euros.

Avec le Volt 2, Ooni améliore la recette de son premier four électrique : plus compact, plus polyvalent et surtout plus intelligent grâce à la technologie Pizza Intelligence. Destiné aussi bien aux passionnés de pizzas napolitaines qu’aux curieux désireux d’expérimenter différents styles, il s’impose déjà comme l’un des fours domestiques les plus prometteurs de 2025.