Le Beats Studio Pro d’Apple est dévoilé dans son intégralité

Si vous êtes un fan inconditionnel d’Apple et que vous êtes à la recherche des meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth du moment, vous devriez peut-être attendre avant d’acheter les AirPods Max. Malheureusement, il n’y a actuellement aucun mot sur une suite imminente au premier écouteur intra-auriculaire de la marque, qui ne verra peut-être pas le jour avant 2025, mais le Beats Studio Pro est apparemment sur le point d’être lancé.

Croyez-le ou non, il s’agira du premier produit supra-auriculaire haut de gamme de la sous-marque Apple Beats depuis plus d’une demi-décennie. Il s’appuiera sur la qualité et la popularité des Studio Buds, Studio Buds Plus et Fit Pro sans fil de ces deux dernières années, tout en améliorant considérablement les capacités de l’ancien Studio3.

Plus intéressant encore, le Studio Pro, qui pourrait être officialisé d’un jour à l’autre, devrait, selon 9To5Mac, apporter un certain nombre d’améliorations par rapport aux AirPods Max, tout en conservant un prix de vente raisonnable.

Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais si l’on se fie aux « listes autorisées » consultées par la publication réputée, le Beats Studio Pro conservera le prix de départ du Studio3, soit 399,95 euros en France, tout en étant nettement moins cher que le AirPods Max, qui coûte 629 euros.

Une technologie de pointe pour un petit prix

Même s’ils ne sont pas les écouteurs sans fil les plus abordables au monde, ils sont pratiquement sûrs d’offrir un excellent rapport qualité-prix… bientôt avec la technologie Active Noise Cancelling (ANC) « entièrement adaptative », l’Audio Spatial Personnalisé, le suivi dynamique de la tête, la prise en charge du Dolby Atmos et le mode Transparence.

Cela fait beaucoup d’astuces sonores et de fonctionnalités haut de gamme… dont les AirPods Max sont également capables, et il est certainement agréable d’entendre qu’une paire d’écouteurs moins chère sera capable de les intégrer toutes pour une expérience d’écoute musicale pratiquement inégalée dans tous les environnements et tous les scénarios d’utilisation.

Plus impressionnant encore, le nouveau casque Beats d’Apple est aujourd’hui révélé comme étant équipé de deux haut-parleurs de 40 mm pour une « fidélité audio accrue » par rapport au Studio3 et une « distorsion proche de zéro, même à volume élevé ». Beats annonce apparemment une amélioration absolument massive de 80 % (!!!) des performances audio par rapport au prédécesseur du Studio Pro, et bien qu’il soit évidemment beaucoup trop tôt pour tirer de telles conclusions, c’est impressionnant.

Une grosse autonomie

L’autonomie semble certainement meilleure sur le papier, avec jusqu’à 40 heures entre les charges avec l’ANC et le mode Transparence désactivés et 24 heures solides en gardant les deux fonctions activées en permanence. Bien sûr, la charge rapide sera également présente pour fournir pas moins de 4 heures de lecture ininterrompue après 10 petites minutes de charge.

Bien qu’ils offrent beaucoup de puissance, ainsi que des « performances d’appel de haute qualité » à l’aide de microphones améliorés et une polyvalence essentiellement imbattable grâce à un port USB Type-C et à la bonne vieille prise jack 3,5 mm, le casque Beats Studio Pro devrait faire pencher la balance à seulement 260 grammes, ce qui semble être une autre amélioration majeure par rapport aux AirPods Max encombrants de 385 grammes.

Bien sûr, le poids réduit sera en grande partie le résultat de l’utilisation de matériaux de construction de qualité légèrement inférieure, mais même ainsi, les coussins supra-auriculaires « UltraPlush » « améliorés avec du cuir technique sans couture » et les « curseurs en métal de première qualité » devraient offrir « un confort tout au long de la journée et une durabilité exceptionnelle », ce qui est tout ce qui compte vraiment à la fin de la journée… à côté de toutes les autres choses détaillées ci-dessus et de la connectivité sans fil.

Cette dernière partie sera prise en charge par une puce Beats conçue sur mesure plutôt que par une puce H1 ou H2 fabriquée par Apple, ce qui ne semble pas idéal, mais pourrait s’avérer être le bon choix du point de vue de l’intégration d’Android. En effet, le Beats Studio Pro devrait fonctionner parfaitement avec les iPhone et les smartphones Android, en prenant en charge, entre autres, l’appairage par simple pression et l’assistance Hey Siri pour les premiers appareils, ainsi que les fonctionnalités Google Fast Pair, Audio Switch et Trouver mon appareil pour les seconds.