Accueil » Beats dévoile les nouveaux Solo Buds et Solo 4 : Qualité et prix révolutionnaires

Comme prévu, Beats vient d’annoncer son nouveau Solo 4, dernier-né d’une longue lignée d’écouteurs sans fil supra-auriculaires.

Le dernier modèle, vendu au prix de 229,95 euros, offre une autonomie de 50 heures. Cette autonomie est sans doute facilitée par l’absence d’annulation active du bruit, une fonction présente dans de nombreux produits concurrents au même prix. Mais, Beats affirme que de nombreuses autres améliorations attendent les acheteurs du Solo 4.

Avec 217 grammes, les Beats Solo 4 ne sont pas vraiment encombrants (surtout si l’on tient compte de l’excellente autonomie de la batterie), et les coloris noir mat, bleu ardoise et rose pastel sont idéaux du point de vue de la diversité et de l’attrait.

Tout d’abord, ils prennent en charge l’audio filaire à la fois sur l’USB-C et sur la prise jack 3,5 mm. Et ces écouteurs sont dotés d’un réglage passif, ce qui signifie qu’ils peuvent continuer à lire de la musique lorsqu’ils sont branchés, même lorsque la batterie est déchargée — sans aucune dégradation du son.

Beats met également en avant toute l’architecture acoustique personnalisée qui a été intégrée au Solo 4. Et tout comme le casque Beats Studio Pro sorti l’année dernière, il prend en charge les fonctionnalités logicielles natives sur iOS et Android.

Beats lance les Solo Buds aux côtés du Solo 4

Mais les Solo 4 ne sont pas les seules nouveautés de Beats. La marque détenue par Apple lance également les Solo Buds à 89,95 euros, qui constituent désormais ses écouteurs sans fil d’entrée de gamme. Ils offrent « un son Beats puissant dans le plus petit boîtier que nous ayons jamais fabriqué », a déclaré la société dans son communiqué de presse. Là encore, il n’y a pas d’ANC — apparemment, un produit Beats doit avoir « Pro » dans son nom pour cela — mais Beats affirme que les Solo Buds offrent une bonne isolation phonique pour aider à atténuer les bruits ambiants.

Une autre concession à ce niveau de prix est que l’étui ne permet pas de recharger la batterie ; les écouteurs eux-mêmes peuvent durer jusqu’à 18 heures sur une charge, mais après cela, vous devrez les recharger par USB-C. Les écouteurs sont disponibles en quatre couleurs : noir, gris, violet et un rouge très élégant avec un boîtier translucide, à l’instar des Studio Buds+.

Les Solo Buds sont livrés plus tard que le Solo 4 et seront disponibles en juin. En tant que premiers écouteurs sans fil de Beats à coûter moins de 100 euros, on peut s’attendre à ce qu’ils se vendent très bien. La saison s’annonce chargée pour la marque dans son ensemble. LeBron James a été aperçu avec une sorte d’enceinte Beats non annoncée au début du mois, ce qui signifie que les nouveautés matérielles ne sont peut-être pas encore terminées. Si l’on considère que les nouveaux AirPods devraient être annoncés à l’automne, il est logique qu’Apple accorde à Beats l’attention qu’elle mérite au printemps et à l’été.