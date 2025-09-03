Accueil » iPhone 17 : JPMorgan prévoit des prix stables, sauf pour l’iPhone 17 Pro

À une semaine de l’événement « Awe dropping » du 9 septembre, où Apple lèvera le voile sur sa nouvelle gamme d’iPhone 17, les spéculations autour des prix vont bon train.

Après plusieurs rumeurs annonçant une hausse significative, une nouvelle note de recherche de JPMorgan apporte un peu de réconfort : la plupart des modèles de la série iPhone 17 pourraient conserver leur prix actuel, avec seulement quelques ajustements.

iPhone 17 : Des prix globalement inchangés

Selon les analystes de JPMorgan, Apple ne devrait pas appliquer de hausse générale cette année. Voici les tarifs de départ estimés :

iPhone 17 : 799 dollars (aucune augmentation)

iPhone 17 Air : 899 dollars à 949 dollars (nouveau modèle, possible +50 dollars)

iPhone 17 Pro : 1 099 dollars (hausse apparente de 100 dollars, mais avec stockage doublé, exit l’option 128 Go)

iPhone 17 Pro Max : 1 199 dollars (pas d’augmentation)

Autrement dit, à l’exception de l’iPhone 17 Pro qui abandonnera sa version 128 Go, la grille tarifaire resterait identique à celle de l’iPhone 16.

Le cas particulier de l’iPhone 17 Air

Le nouveau modèle iPhone 17 Air, ultra-fin et appelé à remplacer le iPhone 16 Plus, reste le plus mystérieux côté prix. Avec son design inédit et son positionnement premium, Apple pourrait lui appliquer un tarif légèrement supérieur.

JPMorgan estime que l’addition pourrait se situer entre 899 dollars et 949 dollars, une hausse modérée si l’on considère le statut de nouveauté et les attentes autour de ce modèle.

Pourquoi Apple pourrait maintenir ses prix ?

Plusieurs éléments plaident pour une stabilité tarifaire :

Google a conservé le même prix pour son Pixel 10, renforçant la pression concurrentielle.

Les modèles Pro offrent des améliorations matérielles (A19 Pro, caméra 48 mégapixels, charge plus rapide) qui justifient leur valeur sans forcément alourdir la facture.

Apple sait que la conjoncture économique mondiale limite la tolérance des consommateurs face aux hausses répétées.

Toutefois, les analystes rappellent que l’inflation et l’augmentation des coûts de production pourraient inciter Apple à ajuster subtilement certains prix.

Prudence avant l’annonce officielle

Si l’on en croit JPMorgan, les futurs iPhone 17 ne devraient pas coûter plus cher pour la majorité des acheteurs. La vraie question réside dans le positionnement de l’iPhone 17 Air, qui pourrait légèrement bousculer la gamme tarifaire.

Reste que, comme souvent avec Apple, rien n’est officiel avant la keynote du 9 septembre. Les utilisateurs devront patienter encore quelques jours pour savoir si leur prochain iPhone leur coûtera le même prix… ou un peu plus.