Huawei dépasse Apple dans les ventes mondiales de montres connectées en 2025

C’est un tournant symbolique : selon le dernier rapport de Counterpoint Research, Huawei est désormais le premier fabricant mondial de montres connectées, devant Apple.

Un changement de leader qui s’explique par la dynamique du marché chinois et la montée en puissance de l’écosystème de Huawei, tandis qu’Apple subit une pression croissante dans le segment des wearables.

Une croissance à deux chiffres pour Huawei, une baisse continue pour Apple

D’après le rapport du deuxième trimestre 2025, les expéditions mondiales de montres connectées ont augmenté de 8 % sur un an, mettant fin à une série de cinq trimestres consécutifs de baisse. Dans ce contexte, Huawei a vu ses livraisons bondir de 52 %, principalement grâce à une forte demande sur le marché chinois.

Selon l’analyste Anshika Jain, cette performance est portée par une gamme diversifiée de produits (entre 100 et 400 dollars) et une intégration poussée avec les smartphones et objets connectés de la marque. Plus de 75 % des ventes de Huawei proviennent de Chine, mais la marque s’étend aussi rapidement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

En comparaison, Apple a enregistré une baisse de 3 % de ses expéditions, marquant son septième trimestre consécutif de recul. La marque à la pomme reste néanmoins dominante dans le haut de gamme, avec ses fonctions de santé précises et un écosystème iOS très fidèle.

Xiaomi, imoo et d’autres acteurs en mouvement

Huawei n’est pas le seul à tirer son épingle du jeu. Xiaomi progresse de 38 %, notamment grâce à ses modèles abordables, tandis que imoo, spécialisé dans les montres pour enfants, enregistre une croissance de 21 %, conservant la tête de ce segment de niche.

Du côté des autres grands noms, Samsung a également chuté de 3 %, son Galaxy Watch 7 n’ayant pas rencontré le même succès que les générations précédentes face à une concurrence plus agressive.

La Chine, locomotive du marché des montres connectées

Le marché chinois joue un rôle central dans cette réorganisation. Selon Counterpoint, les consommateurs chinois recherchent des dispositifs multifonctions combinant suivi de santé, navigation GPS, et paiement sans contact. Cette tendance, couplée à une offre locale plus large et mieux intégrée, pousse les marques comme Huawei à croître bien plus vite qu’auparavant.

Counterpoint anticipe une croissance globale modérée de 3 % sur l’année 2025, mais souligne que les marques chinoises continuent de grignoter des parts de marché, notamment grâce à leur stratégie d’intégration écosystémique et leurs tarifs compétitifs. Pour Apple, cela signifie une pression accrue et la nécessité de se renouveler dans un marché qui ne se satisfait plus uniquement de la fidélité à iOS.

Huawei s’impose, Apple doit réagir

En dépassant Apple, Huawei envoie un signal fort : la domination occidentale sur le marché des montres connectées n’est plus garantie. À l’avenir, l’innovation ne passera pas uniquement par les capteurs santé ou les finitions premium, mais par l’intelligence d’un écosystème complet, capable d’offrir plus de valeur au quotidien.

Une bataille technologique et stratégique est bel et bien en cours.