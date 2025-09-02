Pixel 10 Pro XL : compatible avec l’ancienne Batterie externe MagSafe d’Apple

Dans une scène pour le moins inattendue, un accessoire Apple retiré du marché il y a plusieurs années connaît une seconde jeunesse grâce… à un smartphone Android.

Selon un post repéré sur X, le Pixel 10 Pro XL de Google peut se recharger avec la Batterie externe MagSafe d’Apple, malgré son abandon officiel en 2023.

Une compatibilité improbable mais réelle

La Batterie externe MagSafe avait été lancée avec l’iPhone 12 en 2020. Basé sur le système magnétique de charge sans fil MagSafe, il permettait de clipser directement une batterie externe compacte au dos de l’iPhone. Mais, Apple l’avait discrètement retiré de la vente en 2023, sans proposer de successeur.

C’est finalement le Pixel 10 Pro XL qui lui offre une seconde vie grâce à sa technologie Pixelsnap, la déclinaison de Google du nouveau standard Qi2. Celui-ci reprend le principe d’alignement magnétique de MagSafe, mais de manière universelle.

Résultat : le Pixel 10 Pro XL s’aimante et se recharge parfaitement avec l’accessoire d’Apple.

Des performances limitées mais suffisantes

Bien sûr, la batterie d’Apple n’atteint pas les vitesses maximales du Qi2.2, soit 25 W sur le Pixel 10 Pro XL. Mais, le système reste fiable et stable, offrant une recharge d’appoint pratique pour les utilisateurs qui possèdent encore cet accessoire.

Cette compatibilité n’est pas le fruit du hasard : Apple a participé activement à l’élaboration de Qi2, en y intégrant une partie de son savoir-faire MagSafe.

Un pas vers plus d’universalité

Ce cas d’usage illustre l’intérêt des standards de recharge communs. Un accessoire Apple obsolète trouve une nouvelle utilité sur un smartphone Android, réduisant le risque de finir oublié dans un tiroir — et donc les déchets électroniques.

C’est un exemple concret des bénéfices d’une interopérabilité réelle entre marques, longtemps considérée comme impossible dans le secteur mobile.

Et côté Apple ?

La firme de Cupertino préparerait selon les rumeurs un nouveau chargeur MagSafe, pensé pour accompagner l’iPhone 17 Air, attendu comme le modèle le plus fin jamais conçu par Apple.

En attendant, c’est bien le Pixel 10 Pro XL qui profite de cette surprenante compatibilité, transformant un accessoire oublié en solution de recharge élégante et durable.

L’exemple de la Batterie externe MagSafe utilisée avec le Pixel 10 Pro XL montre à quel point l’adoption de standards comme Qi2 peut changer la donne. Pour une fois, les frontières entre iPhone et Android s’effacent, au profit des utilisateurs… et de la planète.