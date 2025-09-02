Accueil » IFA 2025 : LG dévoilera quatre nouveaux aspirateurs intelligents pour le marché européen

À l’occasion de l’IFA 2025 de Berlin, LG Electronics présente une nouvelle gamme de quatre aspirateurs spécialement conçus pour l’Europe. Au programme : un robot aspirateur avec serpillière vapeur, une station robot intégrée sous évier, un aspirateur balai et un aspirateur balai laveur.

Un robot aspirateur avec serpillière vapeur et station design

Le nouveau robot aspirateur de LG double la puissance d’aspiration par rapport à la génération précédente :

Il est équipé d’une serpillière vapeur, capable d’éliminer graisses et liquides.

Sa station d’accueil stérilise la serpillière à l’eau chaude et à la vapeur après chaque utilisation, le tout dans un design discret façon meuble qui s’intègre dans les intérieurs.

Grâce à une puce IA, il reconnaît poussières, saletés, meubles et obstacles pour un nettoyage précis.

Un système IA de détection de tapis renvoie automatiquement l’appareil à sa base pour détacher la serpillière avant de reprendre l’aspiration.

Côté sécurité, le robot intègre la technologie LG Shield pour protéger les données des utilisateurs.

Une station robot intégrée sous l’évier

Pensée pour les foyers européens, cette innovation se cache sous l’évier de la cuisine.

Elle dispose d’une porte à ouverture automatique.

Son système de circulation d’air réduit le bruit lors de l’auto-vidage des poussières.

L’expérience est 100 % mains libres grâce à l’alimentation en eau, l’évacuation et le lavage automatiques des serpillières.

Un capteur de turbidité surveille la propreté de la serpillière et déclenche un lavage dès que nécessaire.

Un aspirateur balai puissant et hygiénique

Le nouvel aspirateur balai LG mise sur la puissance et l’hygiène :

La technologie Micro Cyclone maintient une aspiration forte et constante.

Un système de nettoyage automatique du filtre évite l’encrassement dû aux poils d’animaux et à la poussière fine.

Un système d’auto-vidage limite le contact avec les allergènes.

La base de recharge est compacte et autoportante, pratique pour un rangement discret.

Un aspirateur balai laveur léger et intelligent

Le balai aspirateur laveur de LG combine polyvalence et confort d’utilisation.

Sa conception légère réduit la fatigue du poignet.

L’IA Roller Control adapte automatiquement la puissance et la fluidité en fonction des habitudes de nettoyage.

Capable d’aspirer liquides et solides, il intègre un éclairage LED pour nettoyer dans les zones sombres.

Sa serpillière est lavée à l’eau chaude, stérilisée à la vapeur puis séchée à l’air chaud, garantissant une hygiène parfaite.

LG à l’IFA 2025

LG exposera cette nouvelle gamme d’aspirateurs du 5 au 9 septembre 2025, dans le Hall 18 du Messe Berlin. Ces produits traduisent la volonté de la marque de combiner IA, design et praticité pour répondre aux besoins des foyers européens.

Avec cette nouvelle gamme, LG confirme son ambition : proposer des appareils toujours plus puissants, intelligents et hygiéniques, tout en facilitant la vie quotidienne des utilisateurs. Entre robot connecté, station sous évier, aspirateur balai et laveur, l’offre couvre tous les besoins, du ménage rapide au nettoyage en profondeur.