MacBook Air 11 pouces : Apple déclare obsolète son dernier ultra-portable compact

Apple vient d’officialiser la fin du support pour le MacBook Air 11 pouces Début 2015, marquant la fin d’une époque. Ce modèle, dernier représentant du format ultra-portable lancé en 2010, est désormais classé obsolète : plus de pièces détachées, plus de réparations officielles dans les Apple Store ou auprès des réparateurs agréés.

Neuf ans après son retrait du catalogue, l’icône des voyageurs et des professionnels en quête de mobilité tire définitivement sa révérence.

MacBook Air 11 pouces : Retour sur une machine emblématique

Lors de son introduction en 2010, le MacBook Air 11 pouces avait marqué les esprits avec son profil fin, son poids plume et sa promesse de véritable ordinateur portable de poche.

La version Début 2015, ultime déclinaison, proposait des processeurs Intel Broadwell, jusqu’à 8 Go de RAM, et un stockage flash performant pour l’époque.

Mais face à la montée des diagonales d’écran, des résolutions supérieures et surtout à la transition vers Apple Silicon en 2020, ce format s’est progressivement effacé.

Obsolescence et impact pour les utilisateurs

Le classement en obsolète signifie que Apple ne fournit plus de support officiel ni de réparations, poussant les propriétaires vers des ateliers de réparation indépendants, ou le passage à des modèles plus récents, comme le MacBook Air M4, salué pour ses performances et son design modernisé (et proposé dans des coloris inédits, comme le Sky Blue).

En parallèle, Apple a également ajouté à sa liste obsolète deux modèles de MacBook Pro 2017 :

le 13 pouces avec quatre ports Thunderbolt 3,

et le 15 pouces de la même année.

Une décision qui illustre la stratégie de la marque : concentrer ses ressources sur l’écosystème Apple Silicon et rationaliser le support matériel.

Innovation vs durabilité : un débat persistant

Cette annonce relance un sujet sensible : la durabilité des appareils électroniques.

Les défenseurs de l’environnement estiment que prolonger le cycle de support réduirait les déchets électroniques.

Apple, de son côté, met en avant l’innovation, la sécurité et l’efficacité de ses puces maison.

Pour les entreprises encore équipées de flottes d’anciens MacBook, le choix est cornélien : faire appel à des réparateurs tiers ou accélérer la migration vers des machines séries M.

Et après ?

La disparition du MacBook Air 11 pouces rappelle celle du MacBook Pro de 17 pouces, retiré du marché en 2017. Dans les deux cas, Apple privilégie des formats plus grands et mieux intégrés à son écosystème.

Mais certains analystes estiment qu’avec l’arrivée de nouvelles générations axées sur l’IA et l’efficacité énergétique, Apple pourrait un jour revisiter les formats compacts. Pour l’heure, l’ère du 11 pouces est bel et bien terminée.

Le MacBook Air 11 pouces Début 2015 symbolisait la mobilité avant tout. Son obsolescence ferme un chapitre important de l’histoire des Mac, mais souligne aussi l’ambition d’Apple : avancer vers un futur dominé par les puces séries M et des designs toujours plus aboutis.

Pour les nostalgiques, il restera l’un des modèles les plus marquants de l’histoire du Mac.