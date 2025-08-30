Accueil » DJI Mini 5 Pro : le drone ultra-léger se dévoile un peu plus avant son lancement

DJI Mini 5 Pro : le drone ultra-léger se dévoile un peu plus avant son lancement

Alors que la sortie du DJI Mini 5 Pro semble désormais imminente, la machine à rumeurs tourne à plein régime. Ces derniers jours, une série de fuites particulièrement crédibles ont donné un aperçu détaillé de ce qui pourrait être l’un des lancements les plus importants de l’année pour DJI.

Fly More Combo Plus : packaging, prix et options

Le célèbre leaker Jasper Ellens a publié sur X (anciennement Twitter) une animation montrant le drone en train de se plier et se déplier. Un détail qui laisse penser que le design final est prêt pour la production.

Mais la fuite la plus intéressante concerne sans doute le packaging de la version Fly More Combo Plus, que Ellens affirme avoir repéré dans le code source de certains sites européens. Cette version comprendrait :

La radiocommande DJI RC 2

Trois batteries Flight Battery Plus offrant jusqu’à 52 minutes d’autonomie chacune

Les accessoires classiques du combo (sac de transport, hélices de rechange, hub de chargement…)

Le prix estimé en Europe pour ce bundle ? 1 129 €, soit le même tarif que le Mini 4 Pro Fly More Combo. Un bon signe, compte tenu des améliorations prévues.

Un capteur 1 pouce et du LiDAR à bord ?

Les rumeurs les plus solides évoquent deux grandes nouveautés qui marqueraient une rupture avec les modèles précédents :

Un capteur photo de 1 pouce , bien plus performant en basse lumière et pour la dynamique des images

, bien plus performant en basse lumière et pour la dynamique des images Un module LiDAR embarqué, inédit sur un drone aussi compact, qui améliorerait considérablement la détection d’obstacles et le vol en intérieur ou en environnement complexe

Si ces éléments se confirment, le Mini 5 Pro pourrait devenir le drone ultra-léger le plus avancé du marché, avec des capacités proches de celles du Mavic 3, mais dans un format de moins de 250 grammes… à une condition.

Sous les 250 g… ou pas ?

Le choix de batteries « Plus » pourrait poser problème. Bien qu’elles offrent une autonomie exceptionnelle, leur poids pourrait faire dépasser la limite légale des 250 g, synonyme de réglementation simplifiée dans de nombreux pays.

DJI devrait donc proposer deux versions :

Une avec les batteries classiques (moins d’autonomie, mais sous les 250 g)

Une avec batteries « Plus » (autonomie jusqu’à 52 minutes, mais avec davantage de restrictions légales)

Les amateurs de drone devront donc arbitrer entre liberté administrative et durée de vol.

Une annonce imminente ?

La présence d’images du packaging et des références produits dans les bases de données laisse penser que l’annonce officielle est très proche. Une date en septembre semble de plus en plus probable, avec une disponibilité dans la foulée.

Le DJI Mini 5 Pro pourrait bien être le drone compact de référence pour les vidéastes et créateurs de contenu, à condition que toutes les fonctionnalités annoncées soient confirmées.