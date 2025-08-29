Samsung dévoile le Galaxy A17 5G : écran AMOLED, Android 15 et 6 ans de mises à jour

En parallèle de la Galaxy Tab S10 Lite, Samsung a également levé le voile sur un nouveau smartphone abordable de sa populaire série Galaxy A. Il s’agit du Galaxy A17 5G, un modèle qui s’intercale entre le Galaxy A07 et les modèles plus haut de gamme, tout en offrant une fiche technique solide à un prix attractif.

Galaxy A17 5G : Un grand écran AMOLED et un design robuste

Le Galaxy A17 5G mise sur un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Une caractéristique rare dans cette gamme de prix. L’écran est agrémenté d’une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite une caméra frontale de 13 mégapixels, idéale pour les selfies et appels vidéo.

À l’arrière, Samsung propose un module photo triple capteur comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels.

Autonomie généreuse, charge rapide et promesse logicielle ambitieuse

Sous le capot, le Galaxy A17 5G embarque une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 25W. De quoi assurer une journée entière (voire plus) d’autonomie pour un usage classique.

Mais la vraie surprise vient du logiciel : le smartphone est livré sous Android 15 avec One UI 7 et Samsung promet 6 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité. Une politique rarement vue sur un appareil à moins de 200 €, et qui positionne Samsung comme un leader sur le long terme, même pour ses modèles abordables.

Connectivité complète et fonctionnalités modernes

Le Galaxy A17 5G ne lésine pas non plus sur la connectivité et les fonctionnalités :

IP54 : résistance aux éclaboussures et à la poussière

Bluetooth 5.3

NFC pour les paiements sans contact

Capteur d’empreintes digitales latéral

Support de Gemini Live et Entourer pour chercher, des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, issues de la nouvelle génération Galaxy AI

Prix et disponibilités

Le Galaxy A17 5G est proposé en trois coloris sobres et élégants : Gris, Noir et Bleu. Il est disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 229 euros.

Avec son grand écran AMOLED 90 Hz, sa solide autonomie, sa promesse logicielle inédite et son design soigné, le Galaxy A17 5G a tous les atouts pour séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone complet sans se ruiner. Il vient solidifier la stratégie de Samsung dans les marchés émergents comme l’Inde, mais pourrait aussi constituer un bon plan pour les utilisateurs européens lorsqu’il arrivera sur le marché global.