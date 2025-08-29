Huawei FreeClip 2 et nouvelle tablette compacte attendus le 4 septembre

Huawei s’apprête à lancer une série de nouveaux produits début septembre, selon plusieurs fuites concordantes venues de Weibo. Parmi les nouveautés attendues : une seconde génération de ses écouteurs à clip d’oreille FreeClip, alias FreeClip 2, ainsi qu’une nouvelle tablette fine et premium de 8,8 pouces, présentée comme une alternative sérieuse à l’iPad mini.

Ces annonces pourraient accompagner la présentation officielle du Mate XTs, le smartphone pliable triple-écran prévu pour le 4 septembre.

FreeClip 2 : plus de confort, meilleure réduction de bruit et Nearlink ?

D’après le leaker bien connu Digital Chat Station, les FreeClip 2 (numéro de modèle T0027) seront dévoilés lors de l’événement du 4 septembre. Cette nouvelle génération devrait conserver le design « C-bridge », pensé pour un port confortable sans embouts intra-auriculaires, tout en apportant plusieurs améliorations notables.

Parmi les nouveautés attendues :

Meilleure qualité audio

Réduction de bruit active plus efficace

Connexion plus rapide avec le support possible du standard Nearlink, nettement plus rapide que le Bluetooth classique

Trois nouvelles couleurs : Blanc Plume, Noir Moderne, et Bleu Denim

Les FreeClip 2 viendraient concurrencer les écouteurs JBL Sense Pro sur le segment des audio wearables ouverts haut de gamme.

Une tablette de 8,8 pouces ultra-légère en approche

Toujours selon Digital Chat Station, Huawei serait aussi sur le point de certifier une tablette flagship compacte dotée d’un écran de 8,8 pouces. Si peu de détails techniques ont fuité, l’objectif serait clair : offrir une expérience haut de gamme dans un format ultraportable, potentiellement pour concurrencer l’iPad mini.

En parallèle, une nouvelle MatePad 11.5 (2025) serait également prête :

Écran LCD 120 Hz avec une définition de 2456×1600 pixels

Processeur Kirin 8020

Batterie 10 100 mAh avec charge rapide 40W

Épaisseur de 6,1 mm pour un poids de seulement 515 g

Couleurs attendues : Gris sidéral, Bleu île, Argent givré et Violet sable plume

Positionnement tarifaire aux alentours de 400 dollars

Cette tablette vise principalement les étudiants et les utilisateurs du quotidien, tout en maintenant une orientation premium.

Rendez-vous le 4 septembre

Avec les FreeClip 2 en concurrent direct des écouteurs semi-ouverts, et une tablette compacte destinée à séduire les utilisateurs mobiles, Huawei semble bien décidé à étoffer son écosystème, entre produits de niche innovants et solutions grand public performantes.