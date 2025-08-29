Accueil » Microsoft Word active l’enregistrement automatique dans le cloud, même sans OneDrive

Microsoft Word active l’enregistrement automatique dans le cloud, même sans OneDrive

Microsoft vient d’annoncer un changement majeur dans le fonctionnement de Word sous Microsoft 365 : l’enregistrement automatique dans le cloud est désormais activé par défaut dans Word, et ce dès la première frappe dans un nouveau document.

Et surtout, ce nouveau comportement ne nécessite plus OneDrive, une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’autres services cloud.

Word : Un nouveau comportement par défaut

Jusqu’à présent, l’enregistrement automatique (AutoSave) dans Word n’était utile que si vous utilisiez OneDrive. Désormais, lorsque vous créez un nouveau document Word, celui-ci :

S’enregistre automatiquement dans le cloud,

Reçoit un nom temporaire basé sur la date actuelle (par exemple : Document 2025-08-21),

Et surtout, active AutoSave dès la première touche tapée, sans besoin d’activer manuellement quoi que ce soit.

Si vous utilisez la commande « Enregistrer » ou le raccourci Ctrl + S, une boîte de dialogue vous permettra de renommer le fichier et choisir l’emplacement de stockage.

Plus besoin de OneDrive

La vraie nouveauté, c’est que l’emplacement par défaut ne doit plus obligatoirement être OneDrive. Microsoft ne donne pas encore de liste complète des services compatibles, mais d’autres services cloud comme Google Drive ou Dropbox pourraient fonctionner, si intégrés au système. Vous pouvez également définir le dossier cloud par défaut : clic droit sur le dossier concerné > « Définir comme emplacement par défaut ».

Et si vous préférez l’ancienne méthode ?

Ce nouveau comportement peut être désactivé à tout moment. Pour cela :

Allez dans Options Word > Enregistrement ; Décochez la case « Créer automatiquement de nouveaux fichiers dans le cloud ».

Vous pouvez aussi ajuster manuellement votre emplacement d’enregistrement favori via le menu contextuel sur un dossier.

Quelques limitations connues

Même si cette nouveauté est prometteuse, quelques bugs ont été identifiés :

L’auto-enregistrement peut ne pas se lancer si une autre session Word est déjà en cours ;

La liste des fichiers récents peut ne pas se mettre à jour immédiatement après avoir renommé un document ;

Et si vous avez désactivé l’écran de démarrage de Word, l’enregistrement automatique ne s’applique pas au premier document ouvert.

Disponibilité

Cette mise à jour est disponible dès maintenant pour les utilisateurs de Word pour Windows, à partir de la version 2509 (build 19,221.20000). Microsoft prévoit également d’étendre cette fonctionnalité à Excel et PowerPoint prochainement.