Accueil » Google Vids est désormais disponible pour tous, mais avec des fonctions IA limitées

Google Vids est désormais disponible pour tous, mais avec des fonctions IA limitées

Google Vids est désormais disponible pour tous, mais avec des fonctions IA limitées

Jusqu’ici réservé aux abonnés Google Workspace et aux formules avec IA, Google Vids, le nouvel éditeur vidéo dopé à l’intelligence artificielle, commence à se démocratiser. Désormais, une version gratuite plus basique est accessible au grand public.

Qu’est-ce que Google Vids ?

Lancé l’année dernière, Google Vids est le dernier-né de la suite Google Workspace. L’outil est pensé pour créer rapidement des vidéos de présentation ou des contenus pédagogiques à l’aide de l’IA.

Il propose des modèles, une banque de médias intégrée (images, musiques…), ainsi qu’un générateur de storyboard suggérant scènes, visuels et ambiances sonores selon le thème de la vidéo.

Une version gratuite… mais allégée

Bonne nouvelle : la version gratuite de Vids inclut « presque toutes les fonctionnalités principales », selon Sivaji. Mais attention, certaines des nouveautés IA les plus puissantes restent exclusives aux abonnés payants. Parmi les fonctionnalités réservées à la version premium :

Avatars générés par IA : vous pouvez choisir parmi 12 avatars prédéfinis (voix et apparence différentes) pour lire un script à l’écran à votre place.

Suppression automatique des hésitations dans les vidéos où vous vous filmez (comme les « euh » ou les pauses inutiles).

Clips courts de 8 secondes générés automatiquement, notamment pour présenter un produit.

En revanche, la possibilité de créer un avatar IA personnalisé à votre image (comme le propose Zoom) n’est pas encore d’actualité, bien que Google indique suivre ce sujet de près.

Un outil pensé pour les entreprises

L’objectif de Google avec Vids est clair : accélérer et démocratiser la production de contenu vidéo dans les environnements professionnels. Présentations, formations, vidéos internes, démonstrations produits… l’outil entend réduire les coûts de production, tant en temps qu’en ressources.

« Une vidéo de 10 minutes avec des acteurs peut prendre jusqu’à six mois à produire, et coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars », explique Sivaji. « Avec Vids, les entreprises peuvent produire plus de vidéos, plus souvent, et à moindre coût ».

Ce que cela annonce

Google pousse de plus en plus fort sur les outils multimédias augmentés par l’IA dans Workspace. Après les documents, les feuilles de calcul ou les présentations boostées à Gemini, c’est désormais la vidéo qui entre dans la boucle, et cela pourrait rebattre les cartes pour les créateurs de contenu, les formateurs ou les responsables de communication interne.