Accueil » Xbox Game Pass : le cloud gaming enfin accessible aux abonnés Core et Standard

Xbox Game Pass : le cloud gaming enfin accessible aux abonnés Core et Standard

Xbox Game Pass : le cloud gaming enfin accessible aux abonnés Core et Standard

C’est une petite révolution dans l’univers Xbox : à partir d’aujourd’hui, les membres Xbox Insider abonnés au Xbox Game Pass Core ou Standard peuvent tester une fonctionnalité longtemps réservée au Game Pass Ultimate : le cloud gaming.

Jusqu’à présent, il fallait souscrire à l’offre Ultimate (19,99 €/mois) pour pouvoir streamer des jeux depuis le cloud sur console, PC ou appareils compatibles. Mais Microsoft assouplit enfin cette barrière… au moins pour les testeurs dans un premier temps.

Le cloud gaming accessible à plus d’abonnés

Grâce à cette phase de bêta ouverte aux Xbox Insiders, les joueurs Core et Standard peuvent streamer des jeux depuis le catalogue Xbox Game Pass, ou même des jeux qu’ils possèdent déjà, sans les installer. Le tout directement depuis l’accueil de Xbox Cloud Gaming ou via l’application Xbox sur téléviseur compatible.

C’est une avancée importante, qui rapproche les abonnements moins chers de l’expérience premium Ultimate.

Autre nouveauté : des jeux PC accessibles sans Game Pass Ultimate

Autre bonne surprise pour les testeurs Xbox Insider : certains jeux PC sont désormais accessibles aux abonnés Core et Standard, via l’application Xbox pour Windows. Il suffit de se connecter, d’aller dans l’onglet Game Pass, et de repérer les titres compatibles.

Cela ouvre enfin la voie au jeu sur PC sans devoir payer l’abonnement Ultimate, ce qui pourrait séduire de nombreux utilisateurs souhaitant explorer le gaming sur ordinateur à moindre coût.

Un changement stratégique de Microsoft ?

Il peut sembler étonnant de voir Microsoft rendre accessible une fonctionnalité aussi premium que le cloud gaming à des abonnements plus économiques. Mais cela pourrait être une manière d’attirer davantage d’utilisateurs vers les offres de base, voire vers le programme Xbox Insider.

Rappelons qu’un abonnement Ultimate à 19,99 € par mois peut paraître cher, notamment pour les joueurs occasionnels qui ne jouent qu’à des free-to-play comme Fortnite ou Warzone, ou à des titres déjà achetés par le passé. Donner plus de valeur aux offres Core (6,99 €/mois) et Standard pourrait donc être une stratégie gagnante.

L’offre Ultimate reste la plus complète

Même si les offres inférieures gagnent en intérêt, le Xbox Game Pass Ultimate reste la formule la plus riche. Elle donne accès :

à des centaines de jeux sur console, PC et cloud,

aux sorties day-one,

à l’abonnement EA Play,

à des avantages in-game pour les jeux Riot,

à des réductions exclusives,

et bien sûr au multijoueur en ligne console.

Comment rejoindre le programme Xbox Insider ?

Si vous n’êtes pas encore Xbox Insider mais souhaitez tester ces nouvelles fonctionnalités avant tout le monde, c’est simple :

Téléchargez l’application Xbox Insider Hub sur votre Xbox Series X|S, Xbox One ou PC Windows. Rejoignez les aperçus disponibles. Participez aux sondages, donnez votre avis, et gagnez des points d’XP.

C’est un moyen efficace de façonner l’avenir de l’écosystème Xbox tout en profitant d’accès anticipés à des fonctionnalités exclusives.