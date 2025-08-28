Accueil » Nothing Phone (3) : la marque épinglée pour usage de photos de stock dans ses démos

La jeune marque tech Nothing se retrouve au cœur d’une polémique après avoir utilisé des photos de stock en prétendant qu’elles avaient été prises avec son dernier smartphone, le Nothing Phone (3).

Une révélation qui ternit sérieusement la transparence de la marque, pourtant réputée pour son image « authentique » et proche de sa communauté.

Une démonstration en magasin qui tourne au scandale

Tout a commencé par une simple vidéo enregistrée sur un modèle de démonstration du Phone (3) exposé dans un magasin en Nouvelle-Zélande. Ces unités affichaient une galerie de clichés supposément capturés avec l’appareil. Sauf que ces images… provenaient en réalité de photographes professionnels.

Le site Android Authority a mené l’enquête et a même contacté deux des photographes à l’origine de ces clichés. Verdict : aucune des photos n’a été prise avec un Nothing Phone (3). Pire encore, certains de ces visuels sont disponibles à la vente sur la plateforme Stills, spécialisée dans les banques d’images.

Des visuels trompeurs présentés comme « capturés par la communauté »

Nothing n’a pas seulement utilisé ces images en boutique : la marque les a aussi intégrées dans sa communication officielle, avec le message « Voici ce que notre communauté a capturé avec le Phone (3) ». Une affirmation désormais démentie par les photographes eux-mêmes.

Ce recours à des photos de stock donne l’impression que Nothing a voulu embellir artificiellement les capacités photo de son smartphone. Une méthode jugée trompeuse, surtout à l’ère où la transparence et la confiance des utilisateurs sont cruciales.

Face au tollé, la marque a rapidement réagi avec un communiqué officiel : « La précision dans la manière dont nous représentons les capacités de nos produits est importante pour nous. Les unités de démonstration du Phone (3) sont en cours de mise à jour afin de ne présenter que des images réellement prises avec le Phone (3) ».

Reste à savoir si cette réponse suffira à rétablir la confiance auprès des utilisateurs et des passionnés de tech, souvent très attentifs à ce genre de détails.

Pourquoi c’est problématique ?

Dans un marché où la qualité photo est un critère d’achat majeur, les « échantillons de caméra » jouent un rôle essentiel dans la décision des consommateurs. En utilisant des photos trompeuses, Nothing a porté atteinte à sa crédibilité, ce qui pourrait impacter la perception de la marque, notamment auprès des early adopters.