Perplexity Comet arrive sur iPhone : Le navigateur IA qui va ringardiser Safari

Après son lancement sur desktop l’été dernier, puis sur Android à l’automne, Comet débarque enfin sur l’écosystème mobile d’Apple. L’application de Perplexity est désormais disponible sur l’App Store, où elle se présente comme un « navigateur et assistant IA » gratuit avec achats intégrés.

L’App Store indique une compatibilité iPhone et iPad sous iOS/iPadOS 18 ou plus, même si la communication autour du lancement s’est surtout concentrée sur l’iPhone.

Comet : Un navigateur qui ne veut pas seulement afficher le Web, mais le comprendre

Comme sur bureau, Comet repose sur l’assistant IA de Perplexity. Le navigateur permet de poser des questions sur la page en cours, d’obtenir des résumés rapides, d’explorer des sujets liés sans quitter l’onglet, et plus largement de transformer la navigation en session de recherche assistée. Perplexity décrit d’ailleurs Comet comme un navigateur capable de « summarize, shop, schedule, and research—directly in the browser ».

Sur iPhone, l’interface s’organise autour d’un bouton Assistant intégré à la barre d’adresse. D’après la prise en main de MacStories, cet assistant peut répondre à des questions sur l’onglet actif, comparer plusieurs onglets entre eux, attacher des fichiers ou des images à une requête, et reprendre d’anciennes conversations depuis une bibliothèque synchronisée.

La voix devient un vrai point d’entrée

L’un des apports les plus intéressants de cette version iOS est le mode vocal. Toujours selon MacStories, Comet permet d’ouvrir un assistant vocal directement depuis la barre d’adresse et d’avoir une conversation à propos de la page affichée. Le navigateur peut aussi lire les réponses à voix haute, ce qui renforce l’idée d’un navigateur moins passif, plus conversationnel.

Ce positionnement compte, car Perplexity ne vend pas Comet comme un simple concurrent de Safari ou Chrome. L’entreprise le présente davantage comme un outil de productivité et de recherche, pensé pour aider à comparer, résumer, organiser et agir plus vite dans le navigateur. Cette lecture découle du positionnement produit affiché par Perplexity et de la prise en main de la version iOS.

Un navigateur IA, mais avec les limites d’iOS

Il faut toutefois nuancer l’ambition. Sur iPhone, Comet reste basé sur WebKit, comme tous les navigateurs iOS, et ne peut pas embarquer le même niveau de liberté que sur Mac, Windows ou Android. MacStories note aussi que certaines fonctions agentiques ne s’exécutent pas localement dans l’app iOS : lorsque Comet doit « naviguer pour vous », il peut s’appuyer sur un navigateur virtuel dans le cloud, avec transfert temporaire de cookies pour accomplir la tâche avant leur suppression.

Autrement dit, Comet sur iPhone reprend bien l’esprit du navigateur de bureau, mais avec des compromis imposés par la plateforme Apple.

Ad blocker, synchro et modèles multiples

Comet embarque aussi un bloqueur de publicités natif, un point mis en avant à la fois par l’App Store, les pages d’aide de Perplexity et les premiers retours de prise en main. MacStories souligne également la synchronisation des données de navigation entre appareils via le système maison de « chaîne de synchronisation ». Le même article indique enfin que l’utilisateur peut choisir, dans ses conversations, parmi différents modèles de pointe selon le contexte.

Perplexity complète enfin son déploiement multiplateforme

Le lancement iPhone marque surtout la fin d’un chantier de déploiement engagé depuis plusieurs mois. 9to5Mac rappelle que Comet avait d’abord été listé en précommande sur l’App Store avant une sortie effective aujourd’hui, rejoignant ainsi les versions déjà disponibles sur Mac, Windows et Android.

Au fond, cette arrivée sur iPhone dit quelque chose de plus large sur l’évolution du navigateur mobile. Pendant longtemps, il n’était qu’une fenêtre sur le web. Avec Comet, Perplexity tente d’en faire une couche d’interprétation, de synthèse et d’action. La vraie question n’est donc plus seulement de savoir si Comet peut rivaliser avec Safari en parts d’usage, mais s’il peut convaincre qu’un navigateur piloté par l’IA mérite vraiment une place par défaut sur l’écran d’accueil.