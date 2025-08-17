Accueil » Honor Magic V Flip 2 : le smartphone pliable à clapet avec la plus grosse batterie au monde

Le marché des smartphones pliables continue de se réinventer, et Honor veut frapper très fort avec son Magic V Flip 2, attendu pour une présentation officielle le 21 août 2025 en Chine. Ce modèle à clapet va non seulement battre tous les records en matière de batterie, mais aussi de vitesse de charge dans sa catégorie.

Jusqu’à présent, le Xiaomi Mix Flip 2 détenait le record avec sa batterie de 5 165 mAh et sa charge rapide à 67W. Mais, Honor va encore plus loin.

Selon une affiche officielle publiée par la marque, le futur Honor Magic V Flip 2 se vantera d’une batterie de 5 500 mAh, d’une charge filaire de 80W et d’une charge sans fil de 50 W. Il s’agit tout simplement du combo le plus puissant jamais vu sur un smartphone pliable à clapet.

De quoi faire oublier la plupart des critiques habituelles sur l’autonomie des téléphones pliables.

Honor Magic V Flip 2 : Un écran ultra-résistant certifié UTG

Honor ne se contente pas de la batterie. Le Magic V Flip 2 utilisera un verre UTG (Ultra Thin Glass) de nouvelle génération, avec une durabilité impressionnante : jusqu’à 350 000 pliages, une pliure réduite à moins de 50 μm et une promesse d’un écran « comme neuf » après 5 ans d’usage. De quoi rassurer les utilisateurs les plus exigeants.

Voici les spécifications techniques attendues (non officielles, mais très probables) :

Écran principal : 6,82 pouces OLED LTPO, 1.5K, 120 Hz

Écran externe : 4 pouces OLED LTPO, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

RAM : Jusqu’à 16 Go

Stockage : Jusqu’à 1 To

Caméra frontale : 50 mégapixels

Caméras arrière : 200 mégapixels (principal) + 50 mégapixels (ultra-grand angle)

Épaisseur : 6,9 mm

Poids : 204 g

Coloris disponibles : Noir, blanc, violet, bleu (édition spéciale)

Design et finition : élégance pliable

Avec une finesse de seulement 6,9 mm en mode ouvert et un poids contenu de 204 g, le Magic V Flip 2 s’annonce comme l’un des plus élégants de sa catégorie. Les coloris variés (dont une édition spéciale bleue) visent un public jeune et stylé, à la recherche d’un appareil à la fois compact, puissant et polyvalent.

Le lancement officiel en Chine est prévu pour le 21 août 2025. Aucune date internationale n’a encore été confirmée, mais une annonce pour les marchés européens pourrait suivre lors de l’IFA à Berlin début septembre.

Un clapet sans compromis

Avec cette fiche technique impressionnante et sa batterie record, le Honor Magic V Flip 2 redéfinit ce que l’on peut attendre d’un smartphone à clapet. Non seulement il rivalise avec les modèles haut de gamme en termes de performance, mais il surpasse même certains pliables classiques sur le plan de l’autonomie et de la durabilité.