Realme Chill Fan Phone : le premier smartphone avec climatisation intégrée dévoilé

Realme frappe fort en amont de son Fan Festival 828, prévu pour le 27 août 2025. Alors que la marque a déjà fait sensation avec un smartphone concept à batterie 15 000 mAh, elle revient avec une autre innovation audacieuse : le Realme Chill Fan Phone, un téléphone équipé d’un système de refroidissement actif “AC” — du jamais vu sur un smartphone.

Realme Chill Fan Phone : Un smartphone qui souffle… vraiment de l’air froid

Le Chill Fan Phone de Realme n’est pas simplement un nouveau modèle orienté gaming. Il se distingue en intégrant un véritable système de climatisation miniaturisé, capable de réduire la température du processeur jusqu’à 6°C. C’est une première dans l’industrie mobile.

Sur le teaser vidéo officiel, on peut clairement voir un petit évent latéral expulsant de l’air avec assez de puissance pour éteindre une bougie ou faire glisser un canard en plastique sur l’eau. Ces démonstrations visuelles illustrent le sérieux de Realme dans cette approche du refroidissement physique, bien au-delà des simples dissipateurs passifs ou ventilateurs intégrés déjà vus sur des téléphones gaming comme ceux d’ASUS ROG ou de Nubia RedMagic.

Une clim activable à la demande

Autre particularité remarquable : le système AC peut être activé ou désactivé manuellement. Cela laisse penser à une gestion intelligente de la consommation d’énergie, en ne sollicitant la clim que lorsque la charge thermique est élevée — par exemple pendant des sessions de jeu intense ou de rendu vidéo.

Un design familier, mais technologique

Malgré l’intégration de ce module de refroidissement actif, le Realme Chill Fan Phone semble conserver un design assez classique, sans épaisseur excessive ni excroissance visible. On remarque uniquement une ouverture discrète sur la tranche, par laquelle l’air circule. Cela pourrait représenter une avancée importante pour les appareils mobiles, sans sacrifier l’esthétique ou la prise en main.

Un lancement prévu pour le 27 août

Le Realme 828 Fan Festival se tiendra le 27 août à 11h (heure locale chinoise). C’est à cette occasion que le Chill Fan Phone sera officiellement présenté, aux côtés du modèle 15 000 mAh, déjà très attendu pour son autonomie record de 50 heures en lecture vidéo.

Reste à savoir si ce système de refroidissement “AC” est un vrai game changer ou un simple coup marketing. Mais une chose est sûre : Realme continue d’agiter le marché avec des concepts toujours plus audacieux.

Un vent de fraîcheur dans l’univers des smartphones ?

Avec son système de refroidissement par climatisation embarquée, le Chill Fan Phone pourrait bien marquer un tournant dans la gestion thermique des téléphones, notamment dans le gaming ou les usages intensifs. Si la promesse est tenue, Realme pourrait créer un précédent, poussant ses concurrents à reconsidérer leur approche du refroidissement mobile.