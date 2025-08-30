Identity Check sur Android 16 : Google ajoute une double sécurité biométrique contre le vol

Avec Android 16 QPR2 Beta 1, Google introduit une nouveauté majeure qui pourrait bien changer la donne en matière de sécurité mobile : Identity Check. Ce système de protection avancé utilise la biométrie (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) pour verrouiller l’accès à certaines données sensibles en dehors de zones de confiance, même si le code de déverrouillage est connu.

Imaginez que vous êtes en vacances, et qu’un voleur s’empare de votre Pixel. Normalement, s’il connaît votre code PIN ou votre schéma, il pourrait accéder à des applications critiques comme Google Password Manager ou vos apps bancaires. Mais avec Identity Check activé, cela ne suffira plus.

L’accès aux informations sensibles ou aux applications critiques exigera une authentification biométrique — empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Le système vérifie si l’appareil est utilisé dans une zone géographique de confiance.

En dehors de ces zones, il devient obligatoire de passer par la biométrie, même après avoir déverrouillé l’écran.

Comment activer Identity Check sur un smartphone Pixel ?

Si vous avez installé la version Android 16 QPR2 (prévue dans la Feature Drop de décembre), vous pouvez activer Identity Check manuellement :

Rendez-vous dans Paramètres Allez dans Sécurité et confidentialité Appuyez sur Déverrouillage de l’appareil Sélectionnez Protection contre le vol Activez Identity Check

Un message vous rappellera que cette fonctionnalité est compatible avec les apps qui utilisent déjà la reconnaissance par empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, sans configuration supplémentaire.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle importante ?

Avec le vol de smartphones de plus en plus courant, notamment dans les transports ou les lieux publics, un simple code PIN n’est plus suffisant. Identity Check ajoute une deuxième couche de protection, spécifiquement pensée pour protéger vos données personnelles en situation à risque.

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, la reconnaissance faciale sur les Pixel récents est très sécurisée. Elle possède un niveau de sécurité Class 3, identique à celui de Face ID sur les iPhone. Cela signifie qu’elle ne peut pas être contournée par une photo, un masque ou une reproduction du visage. Ce niveau de sécurité est disponible sur les Pixel 8 et modèles ultérieurs.

Tous les appareils compatibles ?

Non. Tous les Pixel ne sont pas logés à la même enseigne. Par exemple, le Pixel 6 Pro n’a pas de Face Unlock. Seule l’empreinte digitale pourra donc être utilisée avec Identity Check sur ces modèles. Pour bénéficier de l’ensemble des protections biométriques, il faudra disposer d’un Pixel 8 ou supérieur.

Une vraie barrière contre les voleurs de données

Google propose ici une solution intelligente et proactive. Identity Check ne se contente pas de bloquer l’accès à l’appareil, mais empêche aussi l’accès aux données sensibles en cas de vol, même si l’appareil est déverrouillé. Couplé à la biométrie avancée des Pixel récents, ce système a le potentiel de freiner les tentatives d’accès malveillant, sans compliquer l’expérience utilisateur au quotidien.

Si vous utilisez déjà un Pixel sous Android 16, c’est le moment idéal pour explorer cette fonctionnalité et protéger un peu plus vos données.