Xiaomi 15T et 15T Pro : Prix, coloris et stockage fuités avant le lancement officiel

Les prochains smartphones « flagship abordables » de Xiaomi, les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro, viennent de faire l’objet d’une importante fuite. Grâce à des informations partagées par le leaker réputé Sudhanshu Ambhore et relayé par XpertPick, nous connaissons désormais les prix européens, les options de stockage et les coloris. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Xiaomi 15T & Xiaomi 15T Pro : caractéristiques et prix

Le Xiaomi 15T de base sera proposé dans une seule configuration 12 Go de RAM + 256 Go de stockage au prix de 649 euros dans les coloris Or, Gris, Noir

La version Pro sera quant à elle déclinée en deux configurations 12 Go + 256 Go au prix de 799 euros et 12 Go + 512 Go au prix de 899 euros. Les coloris sont identiques, soient Or, Gris, Noir. Selon certaines sources, une version 1 To pourrait également être proposée dans certains marchés, même si elle ne figure pas encore dans les fuites actuelles.

Disponibilité et lancement mondial

Les modèles Xiaomi 15T et 15T Pro ont récemment été repérés dans les bases de données de certification : NBTC (Thaïlande) et IMDA (Singapour). Cela confirme un lancement imminent à l’international, y compris potentiellement en Inde, où les prix seront probablement plus compétitifs que ceux en Europe.

Rappelons que la série T de Xiaomi se positionne juste en dessous de la série numérotée (comme les Xiaomi 15), en offrant des performances haut de gamme à prix réduit. Ces modèles pourraient donc séduire les utilisateurs à la recherche d’un bon compromis entre puissance et budget.

À quoi s’attendre niveau fiche technique ?

Même si les caractéristiques techniques détaillées ne sont pas encore connues, on peut s’attendre à :