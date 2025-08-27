Accueil » Honor Magic V Flip 2 vs Galaxy Z Flip 7 : quel smartphone pliable à clapet choisir en 2025 ?

Honor Magic V Flip 2 vs Galaxy Z Flip 7 : quel smartphone pliable à clapet choisir en 2025 ?

Le marché des smartphones pliables à clapet continue de s’enrichir, avec deux nouveaux modèles premium très attendus : le Galaxy Z Flip 7 de Samsung, véritable référence du genre, et le Magic V Flip 2 de Honor, qui monte en puissance avec des spécifications impressionnantes.

Alors, lequel de ces deux smartphones est fait pour vous ? Voici notre comparatif complet.

Design et écrans : deux visions du pliable

Samsung joue la carte de la finesse avec un design affiné et plus léger. Le Z Flip 7 affiche une épaisseur de 6,5 mm déplié (13,7 mm plié) et un poids plume de 188 grammes. Il bénéficie aussi d’un nouvel écran externe de 4,1 pouces, plus grand et plus utile, et d’un écran principal de 6,9 pouces. L’ensemble respire la qualité, fidèle à la tradition Samsung.

En face, le Honor Magic V Flip 2 mise sur le style audacieux, avec notamment une édition co-signée par Jimmy Choo. Il est plus massif (204 g, 6,9 mm déplié, 15,5 mm plié), mais il compense par une certification IP58+IP59 bien supérieure à l’IP48 du Galaxy Z Flip 7. Son écran principal de 6,82 pouces est comparable, mais c’est surtout l’écran externe LTPO de 4 pouces qui brille avec un rafraîchissement variable 1-120 Hz et une meilleure résolution.

Performances : Snapdragon vs Exynos, le duel continue

Honor équipe son Magic V Flip 2 du Snapdragon 8 Gen 3, un processeur très performant, déjà éprouvé sur les flagships Android de 2024. Il offre une expérience fluide et une bonne efficacité énergétique.

Samsung, de son côté, surprend en abandonnant Qualcomm pour son propre Exynos 2500. Ce dernier promet des performances quasiment équivalentes au Snapdragon 8 Elite, tout en intégrant une IA embarquée poussée. Mais la réputation passée des puces Exynos incite encore à la prudence.

Appareil photo : un grand écart

C’est probablement le point faible du Galaxy Z Flip 7 : il reprend le même duo photo que son prédécesseur, à savoir un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le capteur selfie reste à 10 mégapixels.

Honor frappe fort ici, avec une caméra principale de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un capteur selfie également de 50 mégapixels. Le Magic V Flip 2 est clairement supérieur pour la photo, en tout cas sur le papier.

Autonomie et recharge : Honor écrase la concurrence

Samsung fait un effort en augmentant la capacité de la batterie à 4 300 mAh, mais face aux 5 500 mAh du Magic V Flip 2, le combat est perdu d’avance. En plus, Honor propose :

Recharge filaire à 80W

Recharge sans fil à 50W

Contre :

25W filaire pour Samsung

15W sans fil

Le Magic V Flip 2 est le roi de l’endurance et de la vitesse de recharge.

Verdict : deux visions du haut de gamme pliable