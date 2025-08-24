Espionnage industriel : Apple accuse OPPO d’avoir volé des secrets sur l’Apple Watch

Apple a officiellement porté plainte contre un ancien employé accusé d’avoir volé des secrets industriels critiques concernant l’Apple Watch avant de rejoindre OPPO, un rival chinois de plus en plus ambitieux sur le marché des objets connectés.

Selon la plainte déposée devant un tribunal fédéral américain, Chen Shi, ancien architecte système au sein de l’équipe capteurs de l’Apple Watch, aurait copié 63 documents confidentiels et participé à des dizaines de réunions techniques juste avant de quitter Apple en juin.

Des preuves accablantes retrouvées sur son Mac et iPhone pro

Apple affirme que Chen Shi aurait agi en toute conscience. Peu avant son départ, il aurait :

Recherché sur Google : « Comment effacer un MacBook » et « quelqu’un peut-il voir si j’ai ouvert un fichier sur un lecteur partagé ? »

Transféré des fichiers protégés depuis un dossier interne Box vers une clé USB.

Échangé avec OPPO via son iPhone professionnel, déclarant : « Je consulte divers documents internes et je fais beaucoup de réunions individuelles pour collecter un maximum d’informations — je vous partagerai tout ça plus tard. »

Selon Apple, OPPO aurait non seulement été au courant, mais aurait encouragé cette démarche. Un haut dirigeant de la division santé d’Oppo aurait validé ces agissements par écrit.

Chen Shi aurait eu un accès direct aux technologies de capteurs santé d’Apple, y compris aux feuilles de route confidentielles, spécifications du capteur ECG, et autres données sensibles qui pourraient donner un avantage compétitif majeur à Oppo pour développer une montre connectée rivale.

Un départ d’Apple « pour raisons familiales » qui cachait autre chose

Dans sa lettre de démission, Chen Shi indiquait quitter Apple pour des raisons personnelles et familiales, notamment pour retourner en Chine. Or, il aurait en réalité rejoint immédiatement OPPO, où il dirige aujourd’hui une équipe dédiée aux technologies de capteurs.

Apple considère cela comme une violation flagrante de ses engagements contractuels et une menace directe à sa propriété intellectuelle.

L’affaire intervient dans un contexte tendu : les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont de plus en plus surveillées, surtout depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L’ancien président exerce une forte pression sur Apple pour relocaliser sa production, tout en renforçant les sanctions potentielles envers les entreprises chinoises.

Si les accusations d’Apple sont confirmées, OPPO pourrait faire face à d’importantes sanctions, voire des restrictions de marché, notamment aux États-Unis.

Une affaire d’espionnage industriel qui secoue la tech mondiale

Ce cas met en lumière la fragilité des secrets industriels dans la Silicon Valley et la guerre technologique de plus en plus ouverte entre géants américains et chinois. Pour Apple, il s’agit de protéger son avance dans le domaine de la santé connectée. Pour Oppo, cette affaire pourrait marquer un sérieux revers d’image et de crédibilité à l’international.