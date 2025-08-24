Accueil » Honor travaille sur un smartphone avec batterie 10 000 mAh : écran OLED 1.5K et sortie en 2026

Honor, déjà actif sur plusieurs marchés cette année, travaillerait actuellement sur un smartphone à très grande autonomie, embarquant une batterie colossale de 10 000 mAh.

Selon les révélations du leaker Digital Chat Station, ce modèle vise à repousser les limites de l’endurance sans compromettre le design.

Les premières caractéristiques dévoilées de ce mystérieux smartphone Honor

D’après le prototype actuel, le téléphone sera équipé :

D’un écran LTPS OLED de 6,79 pouces

D’une résolution 1.5K

Du processeur MediaTek Dimensity 8500, encore non officialisé

D’une épaisseur maîtrisée, malgré la batterie imposante

Il s’agira du premier modèle Honor à intégrer une batterie à cinq chiffres, loin devant l’actuel Honor X70 et ses 8 300 mAh.

Dimensions raisonnables malgré l’autonomie extrême

Même si la batterie semble énorme, les premières estimations indiquent un poids de 210 à 220 g et une épaisseur inférieure à 9 mm. À titre de comparaison, le Honor X70 mesure seulement 8 mm d’épaisseur pour 199 g, avec déjà une autonomie impressionnante.

Le futur modèle pourrait donc offrir une autonomie record, sans ressembler à une brique, une prouesse technique qui pourrait séduire les voyageurs, les professionnels en déplacement ou les amateurs de très longues sessions gaming.

Date de lancement : premier semestre 2026

Le lancement du smartphone est prévu pour le premier semestre 2026, selon les sources proches de la marque. Il n’a pas encore de nom officiel, mais son existence est désormais confirmée par plusieurs fuites convergentes.

Ce modèle viendrait compléter une gamme déjà bien chargée chez Honor :

La série Honor Magic 8 (attendue pour octobre 2025)

La nouvelle série Honor GT 2, propulsée par une puce Snapdragon 8 Gen (fin 2025)

Vers un record d’autonomie mobile ?

Avec ce futur smartphone à batterie 10 000 mAh, Honor pourrait signer le téléphone grand public le plus endurant jamais lancé, tout en gardant une allure moderne et portable. Reste à connaître le reste de la fiche technique et surtout, si ce modèle sortira en dehors de la Chine.