iPhone 18 : un avenir incertain pour le bouton photo intelligent d’Apple

Depuis son apparition en 2024 avec les iPhone 16 Pro, le bouton de Commande de l’appareil photo n’a cessé d’alimenter les débats. Considéré comme l’une des nouveautés les plus innovantes par certains testeurs — dont nous — mais jugé inutile par d’autres, il semble que ce bouton ne soit ni supprimé, ni maintenu tel quel dans les prochaines générations.

D’après une nouvelle fuite fiable signée Instant Digital, Apple préparerait une évolution du bouton de Commande de l’appareil photo pour l’iPhone 18… en supprimant une partie de sa technologie actuelle.

Un bouton conservé, mais simplifié en 2025

Contrairement à une précédente rumeur qui annonçait la disparition pure et simple du bouton dès l’iPhone 18, la fuite du jour affirme que le bouton sera toujours présent, mais sans son capteur capacitif.

Actuellement, sur les iPhone 16 Pro et Pro Max, le bouton intègre deux couches :

Un capteur capacitif, qui détecte les gestes (tap, swipe, glissement)

Un capteur de pression, capable de différencier une pression légère ou forte

En supprimant le capteur capacitif, Apple ne conserverait que la détection de pression, ce qui réduirait considérablement le coût de fabrication… et celui des réparations, souvent onéreuses.

Une décision motivée par les coûts et la fiabilité

Selon Instant Digital, le système actuel serait trop cher à produire et problématique pour le service après-vente. C’est donc une logique économique qui pousse Apple à revoir sa copie, sans pour autant renoncer totalement à cette innovation.

Le nouveau système fonctionnerait un peu comme sur certains modèles OPPO récents, comme le Find X8 Ultra, qui utilisent uniquement la pression pour interpréter plusieurs types d’interaction tactile, y compris les glissements.

Le bouton sera bien là sur l’iPhone 17 (Air compris)

Bonne nouvelle pour les fans de photographie mobile : tous les modèles de l’iPhone 17, y compris le nouveau iPhone 17 Air, devraient conserver le bouton de Contrôle de l’appareil photo dans sa version actuelle, avec capteur capacitif et pression. Ce sera donc la dernière génération à en profiter pleinement avant que le design ne change.

Pour rappel, ce bouton est censé offrir un accès rapide à certaines commandes photo et vidéo, comme l’exposition, le zoom, ou encore les modes via l’Intelligence Visuelle — une fonction encore incomplètement exploitée à ce jour.

Des réactions partagées parmi les utilisateurs

Si les testeurs ont largement salué le bouton comme « l’ajout le plus intelligent de l’iPhone 16″, les utilisateurs ne sont pas tous convaincus. Beaucoup ignorent son utilité réelle ou ne prennent pas le temps de l’intégrer à leur routine de capture photo.

Apple pourrait donc aussi revoir la manière dont iOS met en avant et configure ce bouton à l’avenir, pour le rendre plus intuitif ou personnalisable selon les usages.

Apple ne va donc pas supprimer son bouton de Contrôle de l’appareil photo, mais lui faire subir un régime minceur technologique. Une manière de réduire les coûts, sans abandonner complètement une fonction qui pourrait encore prendre de l’ampleur avec iOS 26 et Apple Intelligence.

D’ici là, les modèles iPhone 17 prévus pour septembre 2025 devraient être les derniers à offrir l’expérience complète du Camera Control tel qu’on le connaît aujourd’hui. Si vous êtes un amateur de photo, c’est peut-être le moment idéal pour upgrader.