Comment s’inscrire à Apple One : Apple Music, TV+, Arcade et iCloud à prix mensuel ?

Comment s'inscrire à Apple One : Apple Music, TV+, Arcade et iCloud à prix mensuel ?

On pourrait penser que Apple avait tout planifié ! Alors que de nombreux pays sont en train de reconfiner les populations, voici que Apple lance son offre d’abonnement Apple One, qui combine plusieurs services — dont Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade — pour un prix mensuel unique.

Apple One comprend également un espace de stockage iCloud supplémentaire, augmentant ce dernier au fur et à mesure que vous payez. Apple One se décline en deux niveaux en France (3 de l’autre côté de l’Atlantique étant donné que des services supplémentaires sont proposés) :

Individuel (14,95 €/mois) : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud

Famille (19,95 €/mois) : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud

Outre la différence de stockage sur iCloud, le plan « Famille » peut être partagé avec un maximum de 5 autres personnes liées à votre compte Apple.

Comment s’inscrire à Apple One sur iPhone/iPad ?

Le plus simple pour vous inscrire est de vous rendre sur le site one.apple.com sur votre iPhone ou iPad (si vous êtes sur iOS 13, vous devrez peut-être d’abord faire une mise à jour). Cela vous mènera directement à la page d’inscription d’Apple One.

Pour vous inscrire à un essai gratuit d’Apple One et commencer à utiliser les services inclus :

Ouvrez les « Réglages » de votre iPhone ou iPad Cliquez sur votre Apple ID en haut du menu principal des réglages. C’est la boîte avec votre nom dessus Choisissez « Abonnements » Sur cet écran, vous devriez maintenant voir une section « Obtenir Apple One ». Tapez sur « Essayez maintenant »

Ensuite, les deux différents niveaux d’abonnement s’affichent. Chacun d’entre eux est accompagné d’un essai gratuit d’un mois.

Si vous décidez finalement que l’offre groupée n’en vaut pas la peine, vous pouvez annuler Apple One à tout moment à partir de la même zone d’abonnement dans vos paramètres.

Apple a déclaré qu’elle lancera Apple One dans plus de 100 pays cet automne.

Comment s’inscrire à Apple One sur le Mac ?

Allez dans les « Préférences système » et cliquez sur Apple ID en haut Cliquez sur « Contenu multimédia et achats » dans la colonne de gauche Dans la section principale de la fenêtre, cliquez sur le bouton « Gérer » à côté de « Abonnements » L’App Store sera lancé. Une entrée apparaîtra pour Apple One. Cliquez dessus Sélectionnez votre plan, puis complétez l’inscription

Comment modifier votre abonnement Apple One ?

Si vous voulez changer de forfait, vous pouvez le faire sur votre iPhone ou iPad en allant dans « Réglages > Apple ID > Abonnements > Apple One », puis vous pouvez sélectionner un forfait.

Sur le Mac, allez dans « Préférences système > Apple ID > Contenu multimédia et achats », puis cliquez sur le bouton « Gérer » à côté de « Abonnements ». L’App Store s’ouvrira et affichera vos abonnements. Cliquez sur le lien « Modifier » dans la section Apple One, puis vous pouvez modifier votre plan.

Comment annuler votre abonnement Apple One ?

Sur l’iPhone ou l’iPad, allez dans « Réglages > Apple ID > Abonnements > Apple One », puis faites défiler jusqu’en bas, où vous trouverez le bouton « Annuler Apple One ».

Sur le Mac, allez dans « Préférences système > Apple ID > Contenu multimédia et achats », puis cliquez sur le bouton « Gérer » à côté de « Abonnements ». L’App Store s’ouvrira et affichera vos abonnements. Cliquez sur le lien Modifier dans la section Apple One, puis vous trouverez un bouton pour annuler.

Combien Apple One me fait-il économiser ?

Selon les estimations d’Apple, si vous payiez tous les services inclus au prix plein, l’offre « Individuel » de Apple One permet d’économiser plus de 6 euros par mois, tandis que l’offre Famille permet d’économiser plus de 8 euros par mois.