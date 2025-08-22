Accueil » Huawei Watch GT 6 : design raffiné, date de sortie confirmée, et remises exclusives

Huawei vient de confirmer la date de lancement de sa nouvelle génération de montres connectées haut de gamme. La série Huawei Watch GT 6 sera officiellement dévoilée le 19 septembre 2025.

En attendant l’annonce complète, la marque tease le design de ses futurs modèles et propose déjà des offres de pré-lancement attractives dans plusieurs pays.

Huawei met en place une opération « early bird » dans différents marchés européens. En France, l’offre prend la forme d’une remise de 10 % sur le prix d’achat, également accessible via l’inscription à la newsletter.

À noter : les offres peuvent varier selon les pays. Consultez le site local de Huawei pour les conditions précises.

Huawei Watch GT 6 : Un design raffiné qui évolue tout en continuité

Huawei a partagé un premier visuel officiel de la Watch GT 6, dévoilant deux modèles qui conservent la forme octogonale caractéristique de la Watch GT 5 Pro de 2024.

On y distingue clairement :

Une couronne rotative à droite

Un second bouton physique, probablement personnalisable

Un design toujours aussi élégant et robuste

Couleurs attendues (rumeurs)

D’après le célèbre leaker Digital Chat Station, plusieurs coloris seront proposés :

Huawei Watch GT 6 (classique) :

Brilliant Gold

Flowing Purple

Saddle Brown

Floating White

Phantom Black

Huawei Watch GT 6 Pro:

Glacier Gray

Amber Brown

Titanium Silver

Field Green

Yadan Black

Les tailles disponibles devraient aller de 41 mm à 46 mm, pour s’adapter à tous les poignets.

Nouvelle technologie de connectivité : NearLink

Les nouvelles Watch GT 6 pourraient embarquer la technologie NearLink (Star Flash), une solution de communication sans fil à courte portée, plus rapide et plus économe en énergie que le Bluetooth classique. Elle permettrait un appairage instantané, une synchronisation plus fluide, et potentiellement des applications santé plus précises.

Même si Huawei reste encore discret sur les spécifications, on peut anticiper que la Watch GT 6 s’appuiera sur les bases solides de la GT 5 Series, avec :

Suivi santé avancé via le système TruSense (fréquence cardiaque, SpO2, stress, sommeil)

Autonomie de 10 à 14 jours, selon usage

GPS ultra-précis

Cartographie hors-ligne (version Pro)

Écran AMOLED et matériaux premium (titane, verre saphir sur la Pro ?)

ECG, NFC, tracking sportif avancé, et peut-être prise en charge du golf ou du ski

Huawei prépare une rentrée ambitieuse

Avec cette Watch GT 6, Huawei confirme son ambition dans le secteur des montres connectées haut de gamme. Design maîtrisé, nouveaux coloris, performances améliorées et bonus de précommande — tout semble réuni pour séduire les amateurs de wearable tech.

Rendez-vous le 19 septembre 2025 pour la présentation officielle !