Spotify : partage audio dans les Stories Instagram et Notes en temps réel

Spotify et Instagram viennent de franchir une nouvelle étape dans leur collaboration en lançant deux fonctionnalités majeures : le partage de chansons avec aperçu audio dans les Stories, et le partage en temps réel dans les Notes Instagram.

Déployées dans le monde entier, ces nouveautés transforment la manière dont les utilisateurs peuvent faire découvrir leur musique préférée à leurs amis, directement depuis Instagram.

Partager une chanson Spotify avec un extrait audio dans une Story Instagram

C’est une fonctionnalité très attendue : désormais, lorsque vous partagez une musique depuis Spotify dans vos Stories Instagram, un extrait audio est automatiquement intégré. Une belle évolution par rapport à l’image statique habituelle.

Voici comment faire :

Ouvrez Spotify, lancez la chanson de votre choix. Appuyez sur le bouton de partage (icône en bas à droite). Dans la feuille de partage, vous pouvez même personnaliser l’arrière-plan. Appuyez sur l’icône Instagram Stories. Vous serez redirigé vers l’écran de création de Story dans Instagram. Partagez votre Story comme d’habitude.

Vos abonnés pourront alors écouter un extrait de la musique et cliquer pour l’écouter en entier sur Spotify.

Partager sa musique en direct via Instagram Notes

Deuxième nouveauté : la possibilité d’afficher en temps réel ce que vous écoutez dans les Notes Instagram. La chanson en cours de lecture sera visible, et vos amis pourront écouter le morceau, réagir à votre Note, et même l’ajouter à leurs titres likés directement.

Comment activer le partage musical dans les Notes :

Ouvrez Instagram et allez dans vos Notes. Appuyez sur l’icône note de musique. Sélectionnez l’option Partager depuis Spotify. Le titre en cours s’affichera, appuyez sur Partager.

Ce partage en Notes était initialement lancé en juin, mais il est désormais disponible partout.

Une intégration sociale renforcée

Avec ces nouveautés, Spotify sort de plus en plus de son écosystème pour s’intégrer aux plateformes sociales que les jeunes utilisent au quotidien. C’est aussi un moyen de rendre la découverte musicale plus interactive, spontanée et visuelle.

Que ce soit pour montrer votre humeur musicale du moment, ou faire découvrir le dernier hit que vous adorez, ces fonctionnalités changent la donne.