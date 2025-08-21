Accueil » Huawei « Ride the Wind » : Paris s’apprête à accueillir la Watch GT 6 (et plus encore)

Huawei « Ride the Wind » : Paris s’apprête à accueillir la Watch GT 6 (et plus encore)

Huawei « Ride the Wind » : Paris s’apprête à accueillir la Watch GT 6 (et plus encore)

Huawei a annoncé un événement mondial sur le thème « Ride the Wind », prévu à Paris le 19 septembre 2025, où plusieurs produits innovants seront dévoilés.

Les montres connectées vont attirer l’attention — la série très attendue Huawei Watch GT 6 est pressentie comme pièce maîtresse, succédant logiquement aux populaires Watch GT 5 et GT 5 Pro de 2024.

La gamme Huawei Watch GT 6 a récemment franchi plusieurs étapes clés en matière de certifications :

Elle est apparue sur la base UAE TDRA, avec les modèles ATM‑B29 (GT 6 Pro 46 mm), KSU‑B19 (GT 6 41 mm) et ATM‑B19 (GT 6 46 mm).

Les mêmes modèles sont désormais listés dans les bases SIRIM (Malaisie), SDPPI, EEC et TÜV Rheinland, confirmant leur homologation internationale.

Elles pourraient bénéficier d’une protection IP68 de classe III, ajoutant une dimension de robustesse face aux éléments.

Selon les informations disponibles, Huawei pourrait dévoiler ces montres entre septembre et octobre 2025.

Quelques éléments se dégagent des fuites et précédentes annonces :

La Watch GT 6 proposerait deux tailles déclinées en 41 mm et 46 mm , avec une version Pro exclusivement en 46 mm.

, avec une version Pro exclusivement en 46 mm. Les couleurs évoquées suggèrent une gamme variée : du violet, brun, blanc flottant, et noir fantôme à des tons comme gris glacier, vert sauvage, argent titanium ou ambre brun.

On peut s’attendre à une évolution du système TruSense, inauguré sur la série GT 5, avec des fonctions de santé renforcées, potentiellement associées à NearLink, NFC ou la clé voiture digitale.

Une conférence alléchante de Huawei : objets de l’événement

Lors de ce rendez-vous parisien, Huawei devrait lever le voile sur :

La nouvelle série Watch GT 6 (standard et Pro, deux tailles).

Les tablettes MatePad Air 12 et MatePad 11.5 S (2025), déjà officielles en Chine et prêtes pour leur lancement international.

L’événement « Ride the Wind » s’annonce comme un moment charnière pour Huawei, alliant raffinement technologique et ambition design. Avec des nouveautés attendues sur les montres, enrichies de fonctions santé toujours plus avancées, et une extension vers les tablettes, la marque entend clairement faire souffler un vent de renouveau.