Apple fabrique tous les iPhone 17 en Inde pour la première fois

À l’approche du lancement très attendu de l’iPhone 17 en septembre, Apple accélère sa transformation industrielle. Pour la première fois dans l’histoire de la marque, les quatre modèles de la gamme iPhone 17 seront fabriqués en Inde, selon un nouveau rapport.

Ce tournant majeur marque une volonté claire de réduire la dépendance à la Chine dans un contexte géopolitique et économique tendu.

iPhone 17 : Une production à grande échelle en Inde

Apple a déjà une présence manufacturière importante en Inde, mais cette année marque un changement de cap stratégique : Tous les iPhone 17, y compris les modèles iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, seront produits dans cinq usines indiennes.

Les sites concernés incluent Tata Electronics à Tamil Nadu et Foxconn près de l’aéroport de Bangalore.

Ces nouvelles installations sont désormais pleinement opérationnelles. Les usines Tata, notamment, pourraient à elles seules assurer jusqu’à 50 % de la production d’iPhone en Inde d’ici deux ans.

Des chiffres qui explosent

La montée en puissance est déjà visible :

Entre avril et juillet 2025, Apple a exporté près de 7,5 milliards de dollars d’iPhones depuis l’Inde, soit près de la moitié du total de l’année fiscale précédente (17 milliards de dollars).

Selon Canalys, l’Inde pourrait avoir dépassé la Chine comme premier exportateur mondial de smartphones à destination des États-Unis.

Une réponse aux tensions géopolitiques

Apple ne fait pas ce changement au hasard. Entre la guerre commerciale sino-américaine, les risques de sanctions, et la volonté de diversifier sa chaîne d’approvisionnement, produire ailleurs que dans les usines chinoises devient un impératif stratégique.

Cependant, ce changement n’est pas sans friction :

Foxconn a rappelé des centaines d’ingénieurs chinois de ses usines indiennes.

Ils ont été remplacés par des ingénieurs de Taïwan et du Japon, à un coût plus élevé.

Tim Cook aurait également promis 600 milliards $ d’investissements aux États-Unis sur 4 ans pour maintenir les exemptions de tarifs douaniers pour les iPhones fabriqués en Inde.

Quels impacts pour le lancement de l’iPhone 17 ?

Ce changement pourrait avoir plusieurs conséquences positives pour les consommateurs :

Des stocks plus abondants pour le lancement en septembre

Moins de retards de livraison

Des prix stables, si Apple parvient à compenser les coûts supplémentaires par les avantages logistiques

Mais la question que certains se posent est : Est-ce important pour vous de savoir où est fabriqué votre iPhone ?